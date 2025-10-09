Российский певец Амирамов скончался в больнице в Нальчике

Реклама
Певец Амирамов скончался в возрасте 69 лет
Фото: ТАСС/Вадим Тараканов
Певец Ефрем Амирамов скончался в больнице в Нальчике. Об этом 9 октября «Известиям» сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарской республики.

«Да, это официальная информация. Он скончался в Республиканской клинической больнице», — уточнили в ведомстве.

Артист начал свою музыкальную карьеру в 1987 году, а через три года выпустил свой первый магнитоальбом «Последний дебют». В 1991 году его песня «Молодая», написанная после ссоры с женой, стала настоящим хитом. Клип на песню, который вскоре появился на телеэкранах, принес ему всероссийскую известность.

В 2004 году певец был удостоен премии «Шансон года» в номинации «Легенда шансона». Он удостоен званиями народного артиста Ингушетии и заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики.

