Депутаты ЕП отклонили обе резолюции о недоверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен

Фото: REUTERS/Yves Herman
Депутаты Европарламента отклонили обе резолюции о недоверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Соответствующее заявление следует из результатов голосования, которое проводилось в эфире на сайте ЕП.

Так, против вотума недоверия, который был внесен группой Европарламента «Левые» выступили 383 депутата, тогда как 133 проголосовали за него. Еще 78 человека воздержались от голосования.

Также за вотум недоверия от группы «Патриоты за Европу» проголосовали 179 депутатов, 378 же выступили против.

Не сносить главы: Урсула фон дер Ляйен вновь перед угрозой отставки
Парламент начал обсуждать два вотума недоверия в отношении руководителя Еврокомиссии

Газета Politico 16 сентября сообщила, что Европарламент обсудит и затем проголосует по двум вотумам недоверия фон дер Ляйен на пленарном заседании с 6 по 9 октября.

6 октября Politico сообщила, что фон дер Ляйен находится под постоянной угрозой вотума недоверия. Уточнялось, что ей предстоит выступить перед ЕП, чтобы защищать свою репутацию, всего за три дня до второго голосования о недоверии за последние три месяца.

