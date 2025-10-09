Номера проданного Bentley Галкина оказались вдвое дороже самой машины

На Bentley Arnage класса люкс Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) числились госномера стоимостью 7 млн рублей, что в два раза больше средней стоимости автомобиля. Об этом 9 октября сообщает «РИА Новости».

По информации агентства, на автомобиле Галкина значились госномера с «зеркальными» цифрами и тремя буквами О. Отмечается, что аналогичные госномера с новым кодом Московского региона продаются более чем за 7,4 млн рублей.

В то время как, по данным сервиса «Avito Авто», стоимость Bentley Arnage варьируется от 2,3 млн до 4,5 млн рублей, указало агентство.

Ранее, 2 октября, президент Первой патентной компании Анатолий Аронов подал в Роспатент заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин». Если статус охраны будет снят, юморист может лишиться исключительных прав на собственное имя. В том числе возможна регистрация соответствующих прав каким-либо третьим лицом.

