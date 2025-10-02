RT узнал о возможном лишении Галкина прав на товарный знак

Реклама
RT: Роспатент может прекратить охрану товарного знака «Максим Галкин»
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Роспатент может прекратить правовую охрану товарного знака «Максим Галкин» (признан в РФ иноагентом). Соответствующее заявление в ведомство подал президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов.

«Зачем нужен этот товарный знак, если им всё равно уже некому пользоваться? То, что умерло, должно уйти, освободить место. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало», — приводит его слова RT.

Если статус охраны будет снят, юморист может лишиться исключительных прав на собственное имя. В том числе возможна регистрация соответствующих прав каким-либо третьим лицом.

Продажная подготовка: доходы блогеров-иноагентов выросли втрое
Какие каналы для заработка и схемы обхода закона о рекламе они используют

22 сентября в Черемушкинский районный суд поступил иск к Галкину о взыскании долга за электричество в доме в деревне Грязь на сумму более 500 тыс. рублей. 26 сентября «Мосэнергосбыт» отказался от иска к артисту.

