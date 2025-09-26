«Мосэнергосбыт» отказался от иска к Максиму Галкину
«Мосэнергосбыт» отказался от иска к Максиму Галкину (включен в реестр иноагентов) о взыскании долга за электричество в доме в деревне Грязь. Об этом сообщается 26 сентября на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Уточняется, что дело прекращено 25 сентября в связи с отказом истца от иска. Решение вступит в силу 17 октября.
Иск к Галкину о взыскании денежных средств за электричество в доме в деревне Грязь. Уточнялось, что сумма долга составляла более 500 тыс. рублей.
