«Мосэнергосбыт» отказался от иска к Максиму Галкину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Мосэнергосбыт» отказался от иска к Максиму Галкину (включен в реестр иноагентов) о взыскании долга за электричество в доме в деревне Грязь. Об этом сообщается 26 сентября на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Уточняется, что дело прекращено 25 сентября в связи с отказом истца от иска. Решение вступит в силу 17 октября.

Продажная подготовка: доходы блогеров-иноагентов выросли втрое
Какие каналы для заработка и схемы обхода закона о рекламе они используют

Иск к Галкину о взыскании денежных средств за электричество в доме в деревне Грязь. Уточнялось, что сумма долга составляла более 500 тыс. рублей.

