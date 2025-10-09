Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 42 беспилотника над регионами России
Мир
Ким Чен Ын выступил за укрепление связей с Россией
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ в Днепропетровской области
Общество
В деле о подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
Мир
Во Франции назвали назначение Лекорню премьером «лицемерным ходом» Макрона
Экономика
В России появились три отрасли со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей
Армия
Бойцы Южной группировки войск ликвидировали минимум 125 боевиков ВСУ за сутки
Мир
СМИ сообщили об увольнении 4 тыс. госслужащих США на фоне шатдауна
Армия
ВС РФ на вертолете Ка-52М уничтожили опорный пункт ВСУ
Мир
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о затронутых конфликтом детях
Мир
Трамп сообщил об уверенности в полной поддержке Путиным сделки по Газе
Мир
Постпред КНР в ООН призвал Вашингтон прекратить удары по судам вблизи Венесуэлы
Общество
В ГД сообщили о перерасчете пенсии для пожилых и граждан ряда категорий
Мир
Слуцкий анонсировал запуск нового формата сотрудничества ГД и парламента КНДР
Мир
Нобелевский комитет проведет расследование по утечке данных об имени лауреата
Экономика
Крипторынок обвалился после слов Трампа о пошлинах против КНР

Студент Университета Герцена получил 13 лет за госизмену и оправдание терроризма

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Приговор студенту Университета им. А.И. Герцена Даниилу Галицкому (внесен в РФ в перечень террористов), осужденному на 13 лет лишения свободы за государственную измену и оправдание терроризма, был признан законным. Об этом 9 октября сообщили в Апелляционном военном суде во Власихе.

«Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Решение вступило в силу», — сообщил суд ТАСС.

Уточняется, что апелляционные жалобы защиты были отменены. Приговор от 19 мая 2025 года остался без изменений. Галицкий был признан виновным в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оправдании терроризма. Процесс в первой инстанции проходил в закрытом режиме.

Галицкий был задержан более года назад. До этого он учился на последнем курсе кафедры политологии, планируя стать политическим журналистом. Его признали виновным в соответствии со ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Темная сторона вины: как мошенники превращают жертв в преступников
Почему люди отдают незнакомцам миллионы, а потом безропотно выполняют их приказы

Ранее, 4 октября, жителя поселка Володарское в Донецкой области Сергея Петрика осудили на 15 лет за государственную измену. По информации следствия, мужчина инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и передавал им информацию о местах расположения подразделений Минобороны России.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025