Студент Университета Герцена получил 13 лет за госизмену и оправдание терроризма

Приговор студенту Университета им. А.И. Герцена Даниилу Галицкому (внесен в РФ в перечень террористов), осужденному на 13 лет лишения свободы за государственную измену и оправдание терроризма, был признан законным. Об этом 9 октября сообщили в Апелляционном военном суде во Власихе.

«Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Решение вступило в силу», — сообщил суд ТАСС.

Уточняется, что апелляционные жалобы защиты были отменены. Приговор от 19 мая 2025 года остался без изменений. Галицкий был признан виновным в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оправдании терроризма. Процесс в первой инстанции проходил в закрытом режиме.

Галицкий был задержан более года назад. До этого он учился на последнем курсе кафедры политологии, планируя стать политическим журналистом. Его признали виновным в соответствии со ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Ранее, 4 октября, жителя поселка Володарское в Донецкой области Сергея Петрика осудили на 15 лет за государственную измену. По информации следствия, мужчина инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) в WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и передавал им информацию о местах расположения подразделений Минобороны России.

