Архитектор Супоницкий выиграл крупный тендер в Москве незадолго до гибели

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Убитый архитектор Александр Супоницкий недавно выиграл крупный тендер на работу в Москве. Об этом 8 октября сообщил источник «Известий».

По мнению источника, убийство архитектора связано именно с его профессиональной деятельностью. Фирма Супоницкого, оформленная как ИП (индивидуальное предпринимательство), находилась в Московском районе Санкт-Петербурга. Его заработок в месяц составлял около 400 тыс. рублей.

Кроме того, стали известны подробности семейной жизни убитого. Супоницкий был женат вторым браком. Он был старше своей второй жены Алисы по возрасту и, по данным источника, нечасто посвящал ее в свои проблемы и редко делился подробностями работы. Сама женщина занималась воспитанием четверых маленьких детей и домом.

По данным источника, перед второй свадьбой Супоницкий развелся с предыдущей супругой и был в хороших отношениях с первой семьей. Сын второй жены от первого брака также не имел претензий к новому мужу матери.

Сроки в давности: что грозит Ибрагиму Сулейманову по делу об убийстве
Показания на обвиняемого дал предполагаемый исполнитель преступления

Ранее в этот день стало известно, что на месте пожара в доме на Кременчугской улице нашли тела двух мужчин. Позже стало известно, что Супоницкого застрелили у лифта, в этот момент он находился там с дочкой. Девочка убежала. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Позже источник «Известий» сообщил, что убийство архитектора, предположительно, произошло из-за его долга в $5 млн. Об этом свидетельствует соответствующая расписка от имени убитого. Предполагаемый убийца Супоницкого — 50-летний предприниматель Константин Козырев, который ранее занимал должность замдиректора холдинга «Петротрест».

