В «Лужниках» прокомментировали слухи о концерте Канье Уэста в декабре

Арена «Лужники» не располагает информацией о выступлении американского рэпера Канье Уэста 8 декабря. Об этом 8 октября сообщили представители площадки.

Ранее в этот день в ряде СМИ появилась информация, что музыкант даст концерт в «Лужниках» в декабре.

«Концерт устраивают организаторы, мы предоставляем только площадку для проведения выступления. Пока информацией о концерте не обладаем, на нашем официальном сайте также еще нет анонса, следим», — сказал представитель площадки ТАСС.

В беседе с «Известиями» ряд агентств, занимающихся организацией концертов, в том числе зарубежных исполнителей, также рассказали, что не знают ничего о вероятном приезде Уэста в Москву. Гендиректор агентства ForceEvents Игорь Логачев отметил, что если бы такой контракт существовал, «он бы об этом знал».

Канье Уэст посещал Москву в июне прошлого года. Отправившись на прогулку по городу, рэпер с охраной и сопровождающими зашел в ресторан поблизости от Красной площади. Уэст посещал Москву, чтобы отпраздновать день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому тогда исполнялось 40 лет. В ресторане «Белуга» подтвердили «Известиям», что артист и дизайнер ужинали там 29 июня.

