Число пострадавших при ракетном обстреле белгородского поселка выросло до девяти

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Маслова Пристань Шебекинского округа погибло три человека, еще девять пострадало. Об этом 8 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, местный социальный объект был частично разрушен, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады, также из-за осколков повреждены пять автомобилей.

Губернатор отметил, что сигнал о возможной ракетной опасности помог людям успеть укрыться в безопасных местах до того, как началась атака. Жителей поврежденных домов переселили в пункты временного размещения. В настоящее время проводится поквартирный обход, чтобы оценить ущерб.

Оперативные службы, включая аварийные бригады и скорую помощь, работают на месте происшествия. Уже начаты работы по закрытию теплового контура в пострадавших домах.

Гладков 7 октября заявил, что два энергетика погибли во время проведения работ по восстановлению энергоснабжения в Белгородской области после ударов украинских беспилотников.

Тогда же сообщалось, что из-за ударов ВСУ по Белгородской области были повреждения четыре частных дома и семь легковых автомобилей, также зафиксировано несколько возгораний. В результате примерно 1 тыс. человек остались без электроснабжения в четырех населенных пунктах.

