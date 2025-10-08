Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков
Сюжет:

Число пострадавших при ракетном обстреле белгородского поселка выросло до девяти

0
EN
Фото: t.me/Вячеслав Гладков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Маслова Пристань Шебекинского округа погибло три человека, еще девять пострадало. Об этом 8 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, местный социальный объект был частично разрушен, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады, также из-за осколков повреждены пять автомобилей.

Губернатор отметил, что сигнал о возможной ракетной опасности помог людям успеть укрыться в безопасных местах до того, как началась атака. Жителей поврежденных домов переселили в пункты временного размещения. В настоящее время проводится поквартирный обход, чтобы оценить ущерб.

Оперативные службы, включая аварийные бригады и скорую помощь, работают на месте происшествия. Уже начаты работы по закрытию теплового контура в пострадавших домах.

Поля боя: экоцид стал частью тактики ВСУ
К каким ухищрениям прибегает украинская власть и как на это реагирует Россия

Гладков 7 октября заявил, что два энергетика погибли во время проведения работ по восстановлению энергоснабжения в Белгородской области после ударов украинских беспилотников.

Тогда же сообщалось, что из-за ударов ВСУ по Белгородской области были повреждения четыре частных дома и семь легковых автомобилей, также зафиксировано несколько возгораний. В результате примерно 1 тыс. человек остались без электроснабжения в четырех населенных пунктах.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026