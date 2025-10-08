Реклама
Сюжет:

Около 1 тыс. человек остаются без электроэнергии в Белгородской области

Гладков: около 1 тыс. человек остались без электроэнергии в Белгородской области
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области около 1 тыс. человек остались без электроснабжения в четырех населенных пунктах. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, восстановительные работы после атак украинских боевиков, не прекращающихся на протяжении двух дней, продолжаются.

«Остается пока без света 1 тыс. человек в четырех населенных пунктах», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что аварийные бригады работают «уже вторую ночь». Губернатор также отметил, что власти и сотрудники силовых структур продолжают принимать все необходимые меры для стабилизации ситуации в регионе.

Накануне Гладков сообщил, что два энергетика погибли во время проведения работ по восстановлению энергоснабжения в Белгородской области после ударов украинских беспилотников.

В тот же день сообщалось, что в результате ударов ВСУ по Белгородской области были повреждения четыре частных дома и семь легковых автомобилей, также зафиксировано несколько возгораний.

