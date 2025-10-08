Поля боя: экоцид стал частью тактики ВСУ

Киев создает максимально невыносимые условия для гражданского населения Донбасса. Частью тактики ведения боевых действий ВСУ стал экоцид, заявил «Известиям» посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. От рук украинских войск пострадали леса, наносятся удары по опасным объектам. Кроме того, масштабы сожженного в приграничных регионах РФ урожая могут стать рекордными в этом году, полагает дипломат. Серьезно пострадали Белгородская, Курская области, районы ЛНР. Осложняет ситуацию обострившаяся водная блокада Донбасса, которую в МИД РФ считают военным преступлением.

Осуществление экоцида Украиной

ВСУ стремятся создать невыносимые условия для мирных граждан, проживающих в Донбассе и приграничных российских регионах. В последнее время украинская армия стала активнее применять даже тактику экоцида. Согласно УК РФ, экоцид — массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

— Тактикой ведения [боевых действий] ВСУ стали все методы, которые можно направить на то, чтобы ухудшить состояние населения и создать невыносимые условия для жизни. Сюда входит, конечно, и экоцид, и лишение возможности доставки продуктов питания, водоснабжения, — заявил «Известиям» посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

Фото: REUTERS/Stringer

В левом Приднепровье украинцы сейчас тотально уничтожают леса, сжигают урожай, бьют по объектам агропромышленного комплекса, отметил он. Делается это с использованием дронов и артиллерии. Масштабы сожженного урожая могут стать рекордными в этом году, считает дипломат.

— В этом сезоне это использовалось более активно. Например, только на территориях Белгородской и Курской областей более 100 единиц комбайнов, тракторов, сельскохозяйственной техники было либо уничтожено, либо существенно повреждено. Это было сделано целенаправленно и активизировалось именно в период ведения уборочных работ, когда была страда. Примерно такие же вещи происходили на севере ЛНР. В Сватовском районе, где в основном аграрные предприятия, были выжжены целые хозяйства. Наносились удары по механизированным колоннам и местам, куда свозился урожай, — сказал он. — По масштабам сожженного урожая в этом году, наверное, наибольший показатель.

В начале октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местные аграрии не могут обработать 200 тыс. га земли из-за атак ВСУ. В конце апреля в белгородском правительстве отмечали: совокупный ущерб сельхозпроизводителям региона от обстрелов с начала боевых действий превысил 4,8 млрд рублей. Российские власти эти проблемы решают. Почти 50 белгородских сельскохозяйственных предприятий, пострадавших от действий Украины, получат на возмещение ущерба 877 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В августе глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил Владимиру Путину, что в регионе выгорело более 1 тыс. га лесов, причем большая часть этих пожаров была вызвана целенаправленными ударами ВСУ. Пострадали леса и в ЛНР.

— Лесохозяйствам на территории ЛНР и ДНР был нанесен ущерб, который можно будет компенсировать в лучшем случае через 10–20 лет — это абсолютный факт. Лесопосадки, которые там создавались на протяжении поколений, были целенаправленно уничтожены украинской стороной. И нанесен ущерб уникальной природе — заказникам, заповедникам, — отметил Родион Мирошник, отметив, что сейчас в ЛНР создается природный заказник федерального значения «Юницкий».

В Луганской Народной Республике за последнее время серьезно пострадали Кременские леса, подчеркнул дипломат. Власти уже предпринимают меры для восстановления лесного фонда. Ранее в министерстве природных ресурсов и экологии ЛНР сообщили, что на 2025 год запланировано создание лесных культур на площади 262,5 га. В прошлом году было высажено на более чем 284,1 га.

Кроме того, известны факты, когда ВСУ наносили удары по опасным объектам, напоминает Родион Мирошник.

— Это Авдеевка, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и целый ряд других мест, которые были насыщены экологически опасными производствами. Украинская сторона целенаправленно наносила удары по опасным предприятиям. Конечно же, последствия для земли, воды и окружающей среды там есть, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В 2022 году в ДНР было возбуждено уголовное дело по статье «Экоцид» после того, как бойцы ВСУ обстреляли донецкий пивзавод «Сармат», из-за чего произошла утечка аммиака. По данным Генпрокуратуры, это повлекло уничтожение растительного и животного мира на прилегающей территории.

Водная блокада в ДНР

Серьезным вызовом для жителей Донбасса стала нехватка воды. Сейчас ДНР испытывает дефицит, получая не более 35% нужного объема из-за обмеления водохранилищ и блокады со стороны Украины. Подача по каналу «Северский Донецк – Донбасс», водозабор для которого находится возле подконтрольного ВСУ Славянска, прекратилась в 2022 году.

Эти действия фактически поставили ДНР на грань гуманитарной катастрофы, заявили «Известиям» в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ.

— Уверены, что в рамках специальной военной операции нашим бойцам удастся восстановить административную целостность ДНР и вернуть воду в дома жителей Донбасса, — указали дипломаты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом водные блокады осуществлялись и ранее. В апреле 2014 года после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией украинские власти перекрыли шлюзы в самом начале Северо-Крымского канала, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. В Киеве отказались поставлять ее даже за деньги, прямо заявив, что вопрос нехватки воды в Крыму — чуть ли не единственный рычаг давления на Россию, напомнили в МИД РФ. Проблему удалось решить в 2022-м после освобождения российскими войсками значительной части Херсонской области: канал был деблокирован, и вода по нему снова стала поступать в Крым.

Впрочем, в июне 2023 года из-за многочисленных ударов ВСУ были разрушены задвижки плотины Каховской ГЭС, что привело к ее разрушению и исчезновению Каховского водохранилища, которое служило источником наполнения Северо-Крымского канала. Полуостров вновь оказался на грани водного кризиса. Эти действия Украины остаются предметом расследования со стороны СК РФ.

— Украинские силовики регулярно и методично обстреливали Донецкую фильтровальную станцию, питавшую водой сотни тысяч мирных жителей, умышленно атаковали автобусы с работниками станции, чтобы сорвать ротацию персонала. Расположенные на подконтрольных Киеву территориях предприятия водного комплекса прекратили поставки воды в ДНР и ЛНР, — отметили в ДИП МИД РФ. — Водная и другие блокады Донбасса наряду с регулярными обстрелами мирных городов, массовыми убийствами мирных жителей и прочими карательными акциями ВСУ и нацбатов являлись частью государственной политики геноцида, проводимой киевским режимом в отношении русских и русскоязычных жителей региона.

Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Россия в соответствии с международным правом классифицирует эти действия как военные преступления.

Тот факт, что та или иная блокада Донбасса — акт геноцида, последовательно и тщательно доказывается российской стороной в рамках разбирательства с Украиной в Международном суде ООН по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Киев находится на скамье подсудимых за геноцид в Донбассе.