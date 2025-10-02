 
$
 
$
Поднять «глаза»: как на передовой управляют боем с командного пункта

Круглосуточное видеонаблюдение за укрепрайонами противника обеспечивают дроны
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Удары дронов на оптоволокне, точный огонь минометов и решительный бросок штурмовой группы — так наши бойцы захватывают позиции противника в ДНР. Выбить пехоту ВСУ не так просто — укрепрайоны здесь готовились годами, и теперь их приходится взламывать. Корреспонденты «Известий» увидели, как происходит уничтожение вражеских позиций и ведется управление боем с командного пункта батальона в онлайн-режиме с использованием БПЛА.

Боевое видео

В командном пункте одного из батальонов 255-го полка установлены большие экраны, на которые транслируется видеокартинка с поля боя. За видео отвечают «глаза» — так на фронте называют дроны с видеокамерами, которые ведут наблюдение за противником. За происходящим на мониторах следит заместитель командира подразделения с позывным Борец. На одном из экранов видно, как наш FPV-дрон бьет по входу в блиндаж противника. Теперь в штабе наблюдают, будет ли движение в расположении врага.

— Здесь у них в укрытии, можно так сказать, тамбур, — объясняет Борец. — Скорее всего, дальше есть поворот, и в этом сложность — осколки могут не достать личный состав. Позицию демаскируют мусор, бутылки. А обнаружили мы ее по движению бойцов, идущих на смену при ротации. Там, по нашим подсчетам, до четырех человек. Огневых позиций у них нет: они выскакивают, стреляют по посадке и заскакивают обратно.

На командном пункте одного из батальонов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По команде Борца на экране появляется еще одна похожая позиция врага неподалеку. Там после наших ударов нет движения, но в полуразрушенных блиндажах еще могут быть боевики противника.

На этом участке фронта в ДНР враг занимает хорошо подготовленные укрытия, которые готовили последние два–три года, — тогда это был тыловой район ВСУ, и фортификационные работы проводили по всем правилам.

Сбить наповал: в зоне спецоперации созданы новые подразделения ПВО
Мобильные огневые группы комендатур защитят от дронов военные и гражданские объекты в ближнем тылу

Штурмовики идут вперед

Картинка на экранах постоянно меняется, переходя с одного вражеского укрепрайона на другой, — там тишина. Наконец, дрон начинает снимать одну из наших штурмовых групп в густой лесопосадке, которая находится в нескольких десятках метров от украинского блиндажа.

Штурмовиков не видно с воздуха, пока по команде они не делают последний рывок к укрытию противника.

Штурмовая пехота
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Наши бойцы кидают гранату в выявленный с воздуха вход. Сразу после взрыва из запасного входа в блиндаж выскакивает украинский боевик и стреляет из автомата длинными очередями.

Борец, переключая каналы на рации, диктует поправки для минометчиков и основные ориентиры пилоту FPV-дрона.

— Всё, я так понимаю, что он уничтожен, — спустя некоторое время, не оборачиваясь, говорит Борец нам и уже в рацию продолжает: — Это ты отработал?! Молодец, отлично!

Минометный расчет
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Оператор дрона разведчика докладывает, что уходит на перезарядку — эпизод закончен. Борец переключается на командира штурмовой группы, чтобы принять доклад, и отдает инструкции для дальнейших действий.

Фронт работает: как меняет ситуацию прорыв украинской обороны на покровском направлении
Об успехах Российской армии уже заговорили на Западе — почему плачевное положение ВСУ отказываются признавать в Киеве

Продолжение следует

— Сейчас, скорее всего, будет работать тяжелый дрон «Баба-яга». Но у нас есть свои средства противодействия, работаем по ним дронами-перехватчиками, ведем воздушные бои, — говорит Борец.

Он рассказывает, что у ВСУ большое количество тяжелых тактических дронов.

— В этом и сложность, — объясняет Борец. — Тяжелые многовинтовые системы у врага не только выполняют роль бомбардировщиков, но и снабжают личный состав на позициях.

Пока Борец объясняет нам нюансы борьбы с тяжелыми беспилотниками, по связи слышно о готовности расчета FPV-дрона с управлением по оптоволокну нанести удар по другой украинской позиции. Вход в нее слишком маленький для удара артиллерией, а кустарник и РЭБ мешают применить обычные FPV.

Боевая работа расчета FPV-дронов
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Через некоторое время к очередному входу в украинский блиндаж очень медленно, минуя остатки деревьев и кустов, облетая ветки, подкрадывается дрон на оптоволоконном управлении.

Такая конструкция дает пилоту отличное качество видеосигнала и управления.

Дрон идеально проходит преграды и попадает точно в «нору», скрываясь в темноте. Несколько секунд все ждут взрыва, но его нет. Видимо, не срабатывает взрыватель.

«Глаза» продолжают отслеживать движения на украинской позиции.

Там, под землей, у боевиков, отрезанных от выхода бомбой с самоликвидатором, не так много вариантов. Либо они демаскируют себя и покажутся на поверхности с другого входа, либо попробуют выйти через уже видимый нам.

Военнослужащий расчета БПЛА
Фото: РИА Новости/Мария Марикян

— Работа на КП — это не только непрерывное ведение разведки и наблюдения 24 на 7 при помощи БПЛА, но прежде всего получение боевых распоряжений и принятие решений, — комментирует Борец работу, которую мы наблюдали.

Четкие формулировки и характерные интонации доклада выдают в нем офицера с многолетним опытом. За всё время он ни разу не дал волю эмоциям. Лишь после прямого попадания FPV-дрона в боевика чуть-чуть изменил свой ставший за десятилетия службы привычкой ровный тон.

Прямой эфир