СМИ сообщили о задержке и отмене тысяч авиарейсов в США из-за шатдауна
В связи с приостановкой работы правительства США (шатдаун) в ряде американских аэропортов возникли задержки и отмены тысяч рейсов, вызванные нехваткой авиадиспетчеров. Об этом 7 октября сообщил телеканал CBS News.
«Аэропорты в таких городах США, как Денвер, Ньюарк, Нью-Джерси и Бербанк в штате Калифорния, в понедельник столкнулись с задержками рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров», — говорится в материале.
Уточняется, что 6 октября в США из-за шатдауна было отменено около 6 тыс. рейсов. Погодные условия также внесли свой вклад в задержки. Несмотря на приостановку работы правительства, Ассоциация авиадиспетчеров (NATCA) обязала своих членов продолжать работу. Авиадиспетчеры, как работники критической инфраструктуры, получат зарплату только после завершения шатдауна.
В США 1 октября произошла приостановка работы правительства из-за отсутствия согласования проекта бюджета. Уточнялось, что из-за этого решения непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска, однако не сумевшие договориться о проекте бюджета сенаторы продолжат получать зарплату, поскольку их доходы находятся под защитой конституции США.
