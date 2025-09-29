Закрыть всё: США готовятся к шатдауну правительства 1 октября

25 сентября стало известно, что федеральные агентства США разрабатывают стратегию по сокращению кадров из-за возможного шатдауна (приостановка работы правительства) с 1 октября. Отмечается, что происходящее связано с непринятием бюджета конгрессом. Американские СМИ пишут, что 29 сентября Трамп встретится с лидерами конгресса. Подробнее о возможном шатдауне, а также его возможных последствиях — в материале «Известий».

Полное упразднение должностей

Административно-бюджетное управление (OMB) Белого дома направило в государственные ведомства США уведомления, согласно которым им необходимо подготовить планы массовых увольнений и сокращений сотрудников. Связано это с возможным шатдауном федерального правительства 1 октября, когда в стране наступает новый финансовый год. Об этом сообщила газета Politico 25 сентября, ссылаясь на информированные источники. Американские СМИ пишут, что 29 сентября Трамп встретится с лидерами конгресса из-за угрозы шатдауна.

Фото: Global Look Press/Simon Belcher

Если финансирование правительства не продлят, федеральные ведомства могут закрыться на неопределенный срок.

Сообщается, что в случае приостановки работы правительства помимо увольнения сотрудников также будут закрыты программы и проекты, которые не соответствуют приоритетам президента США Дональда Трампа. Вместе с этим, вне зависимости от наступления шатдауна, работу продолжат программы по социальному страхованию, медицинской помощи и поддержке ветеранов. Финансирование армии, правоохранительных органов и служб миграционного и пограничного контроля не будет остановлено.

Важно также отметить, что в прошлые годы в схожей ситуации персонал отправляли в вынужденные неоплачиваемые отпуска до возобновления финансирования. Сейчас же речь идет о полном упразднении должностей и программ.

Для того чтобы избежать шатдаун, у конгресса есть два варианта:

— принятие законопроекта о краткосрочном финансировании, называемого постоянной резолюцией (CR);

— одобрение 12 отдельных законопроектов о финансировании на весь год.

О возможном шатдауне Дональд Трамп говорил еще 20 сентября из-за отклонения сенатом законопроекта о финансировании правительства: «Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой».

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Kent Nishimura

При этом, как сообщает AP, демократы отказываются предоставлять необходимое количество голосов для принятия мер по финансированию. Демократы требовали, чтобы республиканцы сели за стол переговоров для обсуждения вопроса о продлении субсидий по закону о доступном медицинском обслуживании сокращенного в рамках закона о временных расходах, принятого в марте 2025 года. Республиканцы же настаивают на принятии бюджета без каких-либо дополнительных положений.

Законопроект, голосование по которому прошло 19 сентября, предполагал финансирование бюджета до 21 ноября. Против него выступили 48 сенаторов, за проголосовали — 44.

Как рассказала «Известиям» замдиректора ИСКРАН, кандидат экономических наук, доцент ФМП ГАУГН Наталья Судакова, процесс принятия бюджетного законодательства на очередной финансовый год в США всегда сопровождается длительным процессом согласования законопроектов об ассигнованиях обеими палатами конгресса, который не всегда завершается к моменту наступления нового финансового года. В этих условиях вероятность шатдауна сохраняется до тех пор, пока не будет достигнуто временное соглашение о финансировании правительства.

Не сейчас — так потом

Американист-политолог Малек Дудаков обратил внимание, что в шатдауне не заинтересован никто. Вместе с этим, отступать ни одна из сторон не собирается, из-за чего компромисса не наблюдается. Эксперт также отметил, что обе партии будут пытаться получить для себя преимущества из сложившейся ситуации: демократы, по мнению Малека Дудакова, будут стараться показать, что республиканцы и администрация Трампа не способны управлять страной; республиканцы, в свою очередь, будут представлять демократов партией хаоса, которая отказывается голосовать за бюджет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Эксперт также не исключает, что приостановка правительства в 2025 году, если она произойдет, может побить рекорд 2019 года. В данном контексте важно понимать, что в конечном итоге одна из сторон пойдет на уступки. При этом, по мнению Малека Дудакова, у демократов наблюдается уязвимая позиция, поэтому республиканцы и Дональд Трамп будут их дожимать.

Младший научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин добавил, что в случае шатдауна 1 октября, его последствия будут зависеть от того, как на это отреагируют рынки. В краткосрочной перспективе, если судить по практике прошлых лет, значимых эффектов прекращение работы правительства США иметь не будет. Однако, из-за высоких ставок и доходности долгосрочных облигаций может случиться шок на фондовых рынках, который может потребовать вмешательства ФРС.

— Если ФРС начнет новый виток количественного смягчения, это, скорее всего, заново запустит инфляционные процессы, что в будущем затруднит снижение ключевой ставки и может привести к трудностям финансирования работы правительства в следующем году, или даже к долговой спирали, — отмечает эксперт.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Максим Черкашин также напомнил, что обычно шатдауны долго не длятся от того, что они отрицательно влияют на популярность партии, из-за которой произошли. В этот раз республиканцам, по мнению собеседника «Известий», вряд ли удастся повесить вину на демократов. Поэтому если компромисс не найдут до 1 октября, он появится вскоре после. В таком случае большинство негативных последствий, скорее всего, удастся избежать.

В контексте возможных последствий шатдауна Наталья Судакова отмечает, что они будут прежде всего связаны со снижением доверия общественности к способности американских политиков решать проблемы населения и, как правило, не оказывают существенного влияния на экономику.

— Например, шатдаун конца 2018 года – начала 2019 года привел к тому, что показатель ВВП за 2019 году оказался лишь на 0,02% ниже по сравнению с ожидаемым значением. Снижение экономической активности произошло, главным образом, из-за сокращения совокупного спроса, который привел к замедлению активности частного сектора, а также задержки федеральных расходов на товары и услуги, — отмечает эксперт.

Шатдауны в США: история

Приостановка правительства в США происходила более 20 раз, два из которых выпали на первый президентский срок Дональда Трампа. Последний шатдаун начался 22 декабря 2018 года и продолжился до 25 января 2019 года, тем самым став самым продолжительным из всех (35 дней). Причиной его стало нежелание демократов выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивал Дональд Трамп. Тогда сообщалось, что экономика страны потеряла по меньшей мере $6 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

20 января 2018 года правительство прекратило работу из-за требования демократов включить во временный бюджет страны меры по иммиграции, против которых выступили республиканцы. 22 числа Трамп подписал проект резолюции о временном финансировании правительства до 8 февраля. В ночь на 9-е его срок истек и начался новый шатдаун, закончившийся в тот же день подписанием закона об основных параметрах бюджета на 2018–2019 год и временном финансировании правительства до 23 марта.