Закрыть всё: США готовятся к шатдауну правительства 1 октября
25 сентября стало известно, что федеральные агентства США разрабатывают стратегию по сокращению кадров из-за возможного шатдауна (приостановка работы правительства) с 1 октября. Отмечается, что происходящее связано с непринятием бюджета конгрессом. Американские СМИ пишут, что 29 сентября Трамп встретится с лидерами конгресса. Подробнее о возможном шатдауне, а также его возможных последствиях — в материале «Известий».
Полное упразднение должностей
Административно-бюджетное управление (OMB) Белого дома направило в государственные ведомства США уведомления, согласно которым им необходимо подготовить планы массовых увольнений и сокращений сотрудников. Связано это с возможным шатдауном федерального правительства 1 октября, когда в стране наступает новый финансовый год. Об этом сообщила газета Politico 25 сентября, ссылаясь на информированные источники. Американские СМИ пишут, что 29 сентября Трамп встретится с лидерами конгресса из-за угрозы шатдауна.
Если финансирование правительства не продлят, федеральные ведомства могут закрыться на неопределенный срок.
Сообщается, что в случае приостановки работы правительства помимо увольнения сотрудников также будут закрыты программы и проекты, которые не соответствуют приоритетам президента США Дональда Трампа. Вместе с этим, вне зависимости от наступления шатдауна, работу продолжат программы по социальному страхованию, медицинской помощи и поддержке ветеранов. Финансирование армии, правоохранительных органов и служб миграционного и пограничного контроля не будет остановлено.
Важно также отметить, что в прошлые годы в схожей ситуации персонал отправляли в вынужденные неоплачиваемые отпуска до возобновления финансирования. Сейчас же речь идет о полном упразднении должностей и программ.
Для того чтобы избежать шатдаун, у конгресса есть два варианта:
— принятие законопроекта о краткосрочном финансировании, называемого постоянной резолюцией (CR);
— одобрение 12 отдельных законопроектов о финансировании на весь год.
О возможном шатдауне Дональд Трамп говорил еще 20 сентября из-за отклонения сенатом законопроекта о финансировании правительства: «Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой».
Президент США Дональд Трамп
При этом, как сообщает AP, демократы отказываются предоставлять необходимое количество голосов для принятия мер по финансированию. Демократы требовали, чтобы республиканцы сели за стол переговоров для обсуждения вопроса о продлении субсидий по закону о доступном медицинском обслуживании сокращенного в рамках закона о временных расходах, принятого в марте 2025 года. Республиканцы же настаивают на принятии бюджета без каких-либо дополнительных положений.
Законопроект, голосование по которому прошло 19 сентября, предполагал финансирование бюджета до 21 ноября. Против него выступили 48 сенаторов, за проголосовали — 44.
Как рассказала «Известиям» замдиректора ИСКРАН, кандидат экономических наук, доцент ФМП ГАУГН Наталья Судакова, процесс принятия бюджетного законодательства на очередной финансовый год в США всегда сопровождается длительным процессом согласования законопроектов об ассигнованиях обеими палатами конгресса, который не всегда завершается к моменту наступления нового финансового года. В этих условиях вероятность шатдауна сохраняется до тех пор, пока не будет достигнуто временное соглашение о финансировании правительства.
Не сейчас — так потом
Американист-политолог Малек Дудаков обратил внимание, что в шатдауне не заинтересован никто. Вместе с этим, отступать ни одна из сторон не собирается, из-за чего компромисса не наблюдается. Эксперт также отметил, что обе партии будут пытаться получить для себя преимущества из сложившейся ситуации: демократы, по мнению Малека Дудакова, будут стараться показать, что республиканцы и администрация Трампа не способны управлять страной; республиканцы, в свою очередь, будут представлять демократов партией хаоса, которая отказывается голосовать за бюджет.
Эксперт также не исключает, что приостановка правительства в 2025 году, если она произойдет, может побить рекорд 2019 года. В данном контексте важно понимать, что в конечном итоге одна из сторон пойдет на уступки. При этом, по мнению Малека Дудакова, у демократов наблюдается уязвимая позиция, поэтому республиканцы и Дональд Трамп будут их дожимать.
Младший научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин добавил, что в случае шатдауна 1 октября, его последствия будут зависеть от того, как на это отреагируют рынки. В краткосрочной перспективе, если судить по практике прошлых лет, значимых эффектов прекращение работы правительства США иметь не будет. Однако, из-за высоких ставок и доходности долгосрочных облигаций может случиться шок на фондовых рынках, который может потребовать вмешательства ФРС.
— Если ФРС начнет новый виток количественного смягчения, это, скорее всего, заново запустит инфляционные процессы, что в будущем затруднит снижение ключевой ставки и может привести к трудностям финансирования работы правительства в следующем году, или даже к долговой спирали, — отмечает эксперт.
Максим Черкашин также напомнил, что обычно шатдауны долго не длятся от того, что они отрицательно влияют на популярность партии, из-за которой произошли. В этот раз республиканцам, по мнению собеседника «Известий», вряд ли удастся повесить вину на демократов. Поэтому если компромисс не найдут до 1 октября, он появится вскоре после. В таком случае большинство негативных последствий, скорее всего, удастся избежать.
В контексте возможных последствий шатдауна Наталья Судакова отмечает, что они будут прежде всего связаны со снижением доверия общественности к способности американских политиков решать проблемы населения и, как правило, не оказывают существенного влияния на экономику.
— Например, шатдаун конца 2018 года – начала 2019 года привел к тому, что показатель ВВП за 2019 году оказался лишь на 0,02% ниже по сравнению с ожидаемым значением. Снижение экономической активности произошло, главным образом, из-за сокращения совокупного спроса, который привел к замедлению активности частного сектора, а также задержки федеральных расходов на товары и услуги, — отмечает эксперт.
Шатдауны в США: история
Приостановка правительства в США происходила более 20 раз, два из которых выпали на первый президентский срок Дональда Трампа. Последний шатдаун начался 22 декабря 2018 года и продолжился до 25 января 2019 года, тем самым став самым продолжительным из всех (35 дней). Причиной его стало нежелание демократов выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивал Дональд Трамп. Тогда сообщалось, что экономика страны потеряла по меньшей мере $6 млрд.
20 января 2018 года правительство прекратило работу из-за требования демократов включить во временный бюджет страны меры по иммиграции, против которых выступили республиканцы. 22 числа Трамп подписал проект резолюции о временном финансировании правительства до 8 февраля. В ночь на 9-е его срок истек и начался новый шатдаун, закончившийся в тот же день подписанием закона об основных параметрах бюджета на 2018–2019 год и временном финансировании правительства до 23 марта.