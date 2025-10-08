Реклама
Сюжет:

В ГД одобрили законопроект об отмене стажировки при поступлении на службу в МВД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Законопроект о возможной отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел (ОВД) был одобрен в первом чтении 7 октября на пленарном заседании Госдумы (ГД).

По информации ТАСС, инициаторы данного проекта предлагают обеспечить соискателей рабочего места в структурах МВД личным наставником.

Уточняется, что предлагаемые изменения могут быть внесены в закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты», который еще в октябре 2024 года был предложен к рассмотрению председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. Они, как подразумевается, поспособствуют решению наблюдающейся в правоохранительных органах проблемы с кадровым дефицитом.

Законопроект также вносит изменения в срок заключения срочного контракта с новыми сотрудниками: если в настоящее время контракт с ними заключается на четыре года, то в будущем, в случае одобрения правок, будет установлен срок от одного года до пяти лет, что, по мнению авторов, упростит процедуру увольнения сотрудников, деятельность которых не будет с начальных этапов соответствовать требованиям службы.

