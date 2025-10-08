Шведских строк: кому достанется Нобелевская премия по литературе

Четверга 9 октября интеллектуалы и интеллигенты всего мира ждут с нетерпением: именно в этот день будет названо имя лауреата Нобелевки по литературе. Премия эта не только самая престижная, но и самая непредсказуемая. Хотя букмекеры ежегодно публикуют свои рейтинги, те практически никогда не коррелируются впрямую с результатами. Так с большой долей вероятности будет и сейчас. Специально для «Известий» Сергей Рубис, директор департамента художественной литературы издательства «АСТ», размышляет об интриге в нобелевской гонке 2025 года.

Кому не достанется премия

Пока можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что в этом году лауреатом премии станет мужчина. Начиная с 2018 года Нобелевский комитет стабильно чередует гендер победителей, а в прошлом году лауреатом стала корейская писательница Хан Ган. При этом никогда за всю историю премии женщины не становились ее лауреатами два года подряд.

Хан Ган Фото: Global Look Press/Henrik Montgomery/Keystone Press Agency

Если смотреть по географии, премии давно не удостаивались писатели из Южной Америки, последним представителем этой части света стал перуанец Марио Варгас Льоса в 2010 году. В этом году в числе возможных победителей фигурирует Сесар Айра из Аргентины.

Впрочем, букмекеры в его успех не верят. Их главный фаворит с шансами 5 к 1 — совершенно неизвестный у нас австралийский писатель, поэт и эссеист Джеральд Мернейн, причем он стабильно присутствует в топе уже несколько лет подряд.

Среди других фаворитов — более известный у нас Амитав Гош, автор книг «Маковое море», «Дымная река», «Огненный поток», «Стеклянный дворец» и «Оружейный остров», его книги затрагивают такие важные социальные темы, как экология и последствия колонизации. Еще один фаворит-звезда — лауреат Букеровской премии 2015 года Ласло Краснохоркаи. Краснохоркаи, кстати, отлично проходит по линии «экспериментальности» прозы, его недавний роман Herscht 07769 (в России не переводился) — одно сплошное предложение длиной в 400 страниц (и при этом, как ни странно, это одно из самых простых для восприятия произведений автора).

Амитав Гош Фото: Global Look Press/Matteo Secci/Keystone Press Agency

Также среди фаворитов — лауреат Пулитцеровской премии из Мексики Кристина Ривера Гарза, но, как я уже говорил, для ее победы комитету придется нарушить свои принципы.

С другой стороны, не стоит забывать, что котировки букмекеров не всегда отражают реальные настроения внутри Нобелевского комитета и лауреатом вполне может стать кто-то совершенно неожиданный. Так, в прошлом году награду за «насыщенную поэтическую прозу, противостоящую историческим травмам» получила автор «Вегетарианки» Хан Ган, шансы которой оценивались в 33/1. В этом году схожие котировки имеет создательница «Рассказа служанки» — великая Маргарет Этвуд.

Глюк как чудо

Предсказывать следующего обладателя Нобелевской премии по литературе — занятие неблагодарное, поскольку Нобелевский комитет в своем выборе ориентируется не на тиражи и известность, а на такие критерии, как смелость, оригинальность и даже некоторая экспериментальность текстов. Например, в 2020 году премия досталась американской поэтессе Луизе Глюк. По мнению жюри, она получила награду «за свой неповторимый поэтический голос, который делает универсальным индивидуальность посредством строгой красоты». Сама Луиза Глюк, узнав о награде, была удивлена ​​не меньше, чем книжная индустрия и публика, и написала: «Первой моей мыслью было: «У меня больше не будет друзей», потому что большинство моих друзей — писатели».

Луиза Глюк Фото: TASS/AP/Susan Walsh

Комитет старается привлекать внимание к творчеству не самых известных авторов из самых разных уголков света, хотя не раз обвинялся в европоцентризме. За последние десять лет «попсовых», если можно так выразиться кандидатов, можно с запасом пересчитать по пальцам одной руки — это Кадзуо Исигуро да Боб Дилан. Но и они скорее служат подтверждением того, что иногда премия вручается, так сказать, по совокупности заслуг.

И снова Мураками

Возможно, в этом году комитет вновь решит наградить кого-то по совокупности заслуг, благо что список достойных авторов подбирается значительный. Помимо той же Этвуд можно назвать знаменитого затворника Томаса Пинчона (хотя едва ли он приедет в Стокгольм на вручение), чилийскую писательницу Исабель Альенде и Салмана Рушди. Последний соответствует нескольким важным критериям: его творчество объединяет традиции восточной и западной культуры, он достаточно новаторский и авторитетный автор, и его влияние на современную литературу сложно переоценить. Кроме того, Рушди заслуживает уважения и за то, что не изменил своим взглядам и продолжил писать после неудачного покушения на его жизнь, в результате которого он фактически ослеп на один глаз и был вынужден пройти длительную процедуру реабилитации. Правда, это может быть воспринято как политический шаг, а комитет вроде бы старается держаться в стороне от политики.

Харуки Мураками Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

А еще в рейтингах букмекеров регулярно появляется популярный японский писатель Харуки Мураками, но лично мне кажется, что сам факт его появления в этих рейтингах — это своеобразная уловка букмекеров, которым нужно хотя бы одно имя, знакомое широкой аудитории.

Дебаты в Стокгольме Нобелевского комитета, состоящего из 18 членов, проходят за закрытыми дверями. Никакая информация не разглашается. Поэтому сделать точные прогнозы о том, кто может получить премию, практически невозможно. Документы жюри широкой общественности можно будет увидеть только через 50 лет после церемонии награждения. Многие члены жюри к тому времени уже уйдут из жизни, и дать какие-либо пояснения о процессе принятия решений будет невозможно. Так что остается только ждать и наблюдать за тем, кому достанутся 11 млн крон, что равно примерно €967 000.