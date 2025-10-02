Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Бывшего депутата Московской городской думы от «Яблока» Максима Круглова доставили на допрос в Следственный комитет (СК) в Москве. Об этом 2 октября сообщил корреспондент «Известий».
На кадрах видно, как правоохранители ведут экс-депутата в здание.
1 октября в отношении Круглова возбудили уголовное дело о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. Уточнялось, что фигурант подозревается в распространении заведомо ложной информации о якобы действиях российских военнослужащих.
