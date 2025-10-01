Зампреда «Яблока» Круглова задержали по делу о фейках об армии РФ
Уголовное дело о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ возбуждено в отношении экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» Максима Круглова, он задержан. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета Российской Федерации (СКР).
«Возбуждено уголовное дело в отношении Максима Круглова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года распространял для неограниченного круга лиц заведомо ложную информацию о якобы действиях ВС России против мирного населения Украины под видом достоверных сообщений.
Ранее, 10 июня, в Псковской области сотрудники полиции задержали признанного иноагентом заместителя председателя политической партии «Яблоко» Льва Шлосберга по уголовному делу о дискредитации Российской армии. Уточняется, что Шлосберг, используя псевдоним, в социальных сетях выкладывал видео, направленные на дискредитацию ВС России.
