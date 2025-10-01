Минэнерго Украины заявило о перебое электроснабжения саркофага на ЧАЭС
Министерство энергетики Украины 1 октября сообщило, что на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошел перебой в питании нового саркофага, установленного над разрушенным четвертым энергоблоком.
«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
По данным украинского минэнерго, Чернобыльская АЭС «оказалась в блэкауте». Там также добавили, что саркофаг предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду, указала «Газета.Ru». Сейчас специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
В этот же день генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о возможной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за обесточивания. Он уточнил, что атомная электростанция уже больше недели находится без внешнего электроснабжения и восстановить его чрезвычайно важно.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ