Сюжет:

Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о возможной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за обесточивания. Об этом 1 октября сообщает агентство Reuters.

«Текущее состояние реакторных установок и отработавшего топлива стабильно до тех пор, пока аварийные дизельные генераторы способны обеспечивать достаточную мощность для поддержания основных функций, связанных с безопасностью, и охлаждения», — приводятся слова Гросси в публикации.

Он отметил, что атомная электростанция уже больше недели остается без внешнего электроснабжения и восстановить его чрезвычайно важно.

Риск заключается в том, что без питания — внешнего или от аварийных генераторов — ядерное топливо не будет охлаждаться и рискует расплавиться, объясняет агентство.

Контур атаки: в МАГАТЭ подтвердили риски для Запорожской АЭС
Что еще обсудили глава агентства и руководитель «Росатома» на встрече в Москве

На ЗАЭС 27 сентября заявили о достаточном запасе дизельного топлива для работы станции. Уточняется, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, функционируют в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии. Кроме того, радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС и прилегающей зоне остается в пределах нормы.

Позднее, 1 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия обеспечивает безопасность на ЗАЭС, постоянно подвергающейся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Песков добавил, что российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ, информируя об обстановке на станции.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

