В Кремле указали на обеспечение Россией безопасности на ЗАЭС
Россия обеспечивает безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), постоянно подвергающейся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 октября сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Она под нашим контролем, и поэтому российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции. Вместе с тем всем хорошо известно и ни для кого не секрет, что станция и околостанционная инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима», — отметил он.
Официальный представитель Кремля добавил, что сотрудники станции делают всё возможное для обеспечения ее безопасности. Песков подчеркнул, что российская сторона находится в постоянном контакте с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), информируя об обстановке на ЗАЭС.
Ранее, 27 сентября, на ЗАЭС заявили о достаточном запасе дизельного топлива для работы станции. Уточняется, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, функционируют в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии. Кроме того, радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС и прилегающей зоне остается в пределах нормы.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ