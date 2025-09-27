На ЗАЭС заявили о достаточном запасе дизельного топлива для работы станции
На Запорожской атомной электростанции (АЭС) достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных генераторов в автономном режиме. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе станции.
«На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме», — указано в Telegram-канале.
Уточняется, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, функционируют в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии. Кроме того, радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС и прилегающей зоне остается в пределах нормы.
В пресс-службе подчеркнули, что ситуация на АЭС находится под полным контролем.
23 сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что станция была отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Она добавила, что в настоящее время станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов. По ее словам, сейчас хватает запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС.
