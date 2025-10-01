Реклама
В ООН заявили об опасениях в связи с преследованиями УПЦ на Украине

Попытки идеологически обосновать роспуск религиозных организаций на Украине рискуют криминализировать свободу мысли, религии, убеждений. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе ООН.

Пять экспертов ООН, включая спецдокладчиков организации по вопросам свободы религии или убеждений и по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Назилу Ганеа и Бена Сола, заявили о своих опасениях в связи с преследованиями в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине.

«Мы обеспокоены тем, что вопрос о предполагаемых церковных и канонических связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом, который в настоящее время находится на рассмотрении в суде, ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики», — приводит слова экспертов ООН ТАСС.

В ООН заявили, что эти права представляют собой «неотъемлемую часть свободы мысли, совести и религии, закрепленные в международных стандартах».

Также в агентстве отметили, что всемирная организация выразила тревогу в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского лишить украинского гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в июле 2025 года.

Церковная ценность: РФ готова вновь поднять вопрос о гонениях на УПЦ
Власти Украины намерены начать судебный процесс по делу о прекращении деятельности организации

Глава украинской госслужбы по этнополитике Виктор Еленский во вторник, 2 сентября, сообщил о подаче в суд иска о прекращении деятельности Киевской метрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По его словам, иск был подан в высший административный суд в соответствии с законом.

1 октября в постпредстве РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что Россия поднимет вопрос усиления давления на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

