Россия обсудит в ОБСЕ новый виток репрессий против УПЦ

Россия поднимет на следующем заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет 2 октября, вопрос усиления давления на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом «Известиям» заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ.

«Планируем вновь обострить тему нового витка репрессий против УПЦ уже на ближайшем заседании постсовета 2 октября», — сообщили дипломаты.

Они указали, что российское постпредство практически еженедельно поднимает в ОБСЕ вопрос о недопустимости репрессий против русского и русскоязычного населения, а также верующих на Украине.

«Требуем реакции от исполнительных структур организации. Это происходит в том числе в ходе личных контактов с генеральным секретарем ОБСЕ. Кроме того, ведем диалог и направляем имеющуюся в нашем распоряжении информацию Верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств и директору Бюро ОБСЕ по деминститутам и правам человека», — уточнили в постпредстве.

В диппредставительстве указали, что проблематика гонений на каноническое православие на Украине остается в числе наиболее актуальных.

«У режима [президента Украины] Владимира Зеленского не осталось ничего святого. Захват храмов, надругательство над святынями, аресты, избиение прихожан и представителей духовенства, политически мотивированные уголовные дела стали повседневной реальностью. Полный законодательный запрет УПЦ — желанная цель киевской клики и ее карманной так называемой Православной церкви Украины», — говорится в заявлении.

Дипломаты добавили, что выступления представителей РФ, профильные доклады МИД России и другие материалы распространяются в качестве официальных документов ОБСЕ. Они помогают донести до государств-участников правду о том, что реально происходит «на земле», разоблачать фейки киевских пропагандистов.

«Мы не одиноки с нашими белорусскими друзьями в деле продвижения свободы вероисповедания на пространстве ОБСЕ. Есть страны-единомышленники, которые нас в этом активно поддерживают. Другое дело, что ОБСЕ строится на принципе консенсуса и выработать его в условиях ведущейся против России гибридной войны крайне непросто», — заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ.

Суд на Украине отложил заседание суда по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ до 30 октября.

2 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что власти Украины создали псевдоправовой механизм, чтобы уничтожить крупнейшую конфессию страны — каноническую УПЦ. Этот механизм направлен на лишение «правовой субъектности» крупнейших приходов, что, по его мнению, приведет к их разграблению, уничтожению и подавлению религиозных чувств миллионов верующих.

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) 27 августа официально признала, что УПЦ представляет собой организацию, аффилированную с Русской православной церковью (РПЦ).

