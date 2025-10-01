Реклама
Стало известно о возвращении фигуристки Камилы Валиевой в большой спорт

«СЭ»: Валиева вернется в спорт после окончания ее дисквалификации
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
После допингового скандала фигуристку Камилу Валиеву отстранили от соревнований на четыре года. Срок ее дисквалификации закончится 25 декабря, и спортсменка вернется в большой спорт. Об этом 1 сообщило издание «Спорт-Экспресс».

«Российская фигуристка Камила Валиева планирует возобновить спортивную карьеру после завершения четырехлетнего срока отстранения от спорта в декабре этого года», — говорится в публикации.

По данным издания, Валиева решила возобновить тренировки в школе «Наши надежды» Татьяны Навки под руководством тренера группы Светланы Соколовской. При этом 25 октября заканчивается запрет фигуристки на официальные тренировки, который был наложен Спортивным арбитражным судом (CAS).

Шоу там: возвращение Валиевой совпало с новыми слушаниями в CAS
Фигуристка приняла участие в спектакле «Руслан и Людмила» в Сочи — это ее первый публичный выход на лед с момента четырехлетней дисквалификации

В конце января прошлого года CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина. Защита Валиевой исходила из того, что запрещенный препарат мог попасть в ее организм с десертом, который приготовил дедушка. CAS признал версию несостоятельной.

Срок дисквалификации российской спортсменки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В марте 2024 года ее исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

В июле того же года CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета РФ и Федерации фигурного катания России на лишение фигуристов, в числе которых была Валиева, золота Олимпиады-2022.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

