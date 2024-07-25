CAS отклонил апелляцию РФ на лишение фигуристов золота Олимпиады-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФ на лишение российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады 2022 года в Пекине. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает пресс-служба CAS.

Апелляции подавали Олимпийский комитет России (ОКР), Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристы, в том числе Камила Валиева. Из-за дисквалификации фигуристки сборная страны переместилась с первого места на третье.

«Панель CAS, рассматривающая апелляции <…> вынесла свое решение: апелляции отклонены», — говорится в заявлении.

Кроме того, в CAS рассматриваются апелляции Канады, которая просит переместить российскую команду на четвертое место, а канадскую сборную — на третье. Решение по этим апелляциям пока не принято.

В конце января CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина. Защита Валиевой исходила из того, что запрещенный препарат мог попасть в ее организм с десертом, который приготовил дедушка. CAS признал версию несостоятельной.

Позднее, в феврале, CAS зарегистрировал апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении результатов после дисквалификации Валиевой. Олимпийский комитет РФ и Федерация фигурного катания на коньках России запросили вернуть отечественным спортсменам первое место.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В марте ее исключили из состава сборной России по фигурному катанию.