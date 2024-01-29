Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг

Российская фигуристка Камила Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина. Об этом 29 января сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Панель CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла подтвердить, исходя из баланса вероятностей и на основании представленных доказательств, что она не совершала нарушение умышленно», — говорится в решении.

Панель арбитров приняла решение аннулировать результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года.

В решении отмечается, что конкретные последствия после аннулирования результатов Валиевой для каждых отдельных соревнований определят их организаторы. Таким образом, Международный союз конькобежцев может лишить сборную России по фигурному катанию золотых медалей, завоеванных в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине при участии спортсменки.

Российская спортсменка оказалась в центре допинг-скандала из-за теста, проведенного в рамках Олимпиады в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, однако впоследствии решение было оспорено, и она смогла выступать на соревнованиях.

В ходе первых слушаний CAS допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Так как дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

В начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на предолимпийском чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Других санкций против нее не применялось.

Впоследствии CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. В данном вопросе спортсменку также поддержал Международный олимпийский комитет, сообщив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но не несет за это никакой вины.

10 ноября 2023 года в CAS завершились слушания по делу Валиевой. В суде заявили, что огласят арбитражное решение до января 2024-го.