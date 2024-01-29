Варианты от CAS'a: чем закончится разбирательство по делу Валиевой

Возможно, уже в понедельник мы узнаем решение Спортивного арбитражного суда (CAS) Лозанны по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Таким образом разрешится почти двухлетняя история с положительной допинг-пробой юной чемпионки, сданной в декабре 2021-го. О том, что 29 января CAS огласит решение по делу Валиевой, сообщила американская журналистка USA Today Кристин Бреннан. Ее можно считать весьма информированной: во время Олимпиады в Пекине именно Бреннан была тем тараном, которым американцы пытались пробить CAS и МОК с призывом не допустить Камилу к участию в личном турнире. «Известия» разбирают три основных варианта развития событий.

Благоприятный

Решение о судьбе олимпийских медалей в любом случае принимает не CAS, а МОК как организатор Олимпиады. Но опираться он точно будет на решение арбитража, которое мы и узнаем в ближайшем будущем. Причем вердикт затронет не только карьеру Камилы, но и более чем 30 фигуристов, участвовавших в Играх. И сборной России точно не хотелось бы терять золото командника.

И это возможно в случае оправдания или минимального наказания нашей юной звезды (вроде выговора). Такой вариант исключать нельзя, учитывая молодость спортсменки и статус защищенного лица. CAS может, к примеру, подтвердить вердикт РУСАДА об отсутствии личной вины или халатности, и тогда Валиева лишится только золота чемпионата России, передав его Трусовой. Не исключено и символическое наказание, например отстранение на месяц, никак не затрагивающее Олимпиаду. Правда, это поставит под сомнение итоги нашего олимпийского отбора и будет, например, значить, что на Олимпиаду-2022 должна была ехать Елизавета Туктамышева. Но «провернуть фарш обратно» уже не получится.

Аргументов в пользу Валиевой немало. В частности, облегченные требования по доказательству своей невиновности для защищенного лица. То есть, в отличие от большинства антидопинговых дел, где действует презумпция виновности, в данном случае доказывать вину спортсменки всё же должно ВАДА. Сама же Камила, согласно релизу CAS, не будет оспаривать даже двухлетнюю дисквалификацию, но без аннулирования результатов и с момента взятия пробы.

Пограничный

Благоприятному сценарию, увы, не способствуют геополитическая ситуация и западное давление на МОК. Не будем забывать: CAS создавался как суд при МОК. Да, он уже 30 лет как отделен от него, но в нынешней ситуации вынести решение в пользу России западным арбитрам сложно даже психологически. Хотя после Сочи-2014 это им иногда удавалось.

CAS в таких случаях не раз принимал балансирующее решение, например после Олимпиады-2014 оправдал 28 российских спортсменов из доклада Макларена, а 11 осудил. В итоге все участники процесса могут говорить, что спор века они выиграли. Хотя МОК тогда был очень недоволен и даже подавал апелляцию в швейцарский трибунал.

Сейчас решение может стать пограничным. Например, два года дисквалификации, но со дня взятия пробы, то есть Валиева даже выступит на Спартакиаде 16–18 февраля и не потеряет ни дня. Но олимпийские медали у российской команды могут отобрать, чтобы избежать скандала с американцами, которые претендуют на золото и уже полтора года очень громко возмущаются по поводу затягивания процесса.

Плохой

Наконец, третий вариант — самый неприятный. Это максимальные четыре года дисквалификации либо два, но с момента вынесения вердикта. И, разумеется, отъем у нашей команды неврученных медалей. Более того, после различных интервью — в том числе врача Филиппа Шветского и тренера Этери Тутберидзе — суд может инициировать расследование деятельности врачей и тренеров штаба, и история затянется еще дольше.

Впрочем, затянется она и так — апелляция одной из сторон в швейцарский трибунал также была бы логичным продолжением истории.

А пока Камила Валиева выступает на шоу в Москве и Петербурге. Ее единственная реакция на суд за два года неожиданно претерпела изменения на сайте Womanhit. Изначально в интервью фигурировали слова о «самой большой несправедливости, которая произошла со мной». Но позже эту фразу удалили — видимо, по просьбе адвокатов. Ведь участникам процесса в CAS обычно запрещено публично комментировать суть дела до публикации вердикта.