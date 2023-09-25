Фигурные метания: как пройдут слушания в CAS по делу Валиевой

Судьба олимпийского золота командного турнира фигуристов в Пекине-2022 — основной камень преткновения на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые пройдут с 26 по 28 сентября в Лозанне. Причиной для разбирательств стала положительная проба россиянки Камилы Валиевой на запрещенный препарат триметазидин, сданная на чемпионате России 25 декабря 2021 года . После этого 15-летняя (на тот момент) спортсменка, не зная о своих допинговых проблемах, выиграла чемпионат Европы и помогла национальной команде стать первой на Олимпиаде. И теперь судьи планируют выяснить степень вины или халатности девушки в этом инциденте. В деле масса нюансов и подводных камней, а главное — имеется политический фон. И абстрагироваться от давления со всех сторон арбитрам будет очень непросто.

Регламент слушаний

Сторонами процесса, помимо Валиевой, выступают РУСАДА и его дисциплинарный комитет, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Заявку на участие также подавала сборная США по фигурному катанию, но ей было отказано. Часть заинтересованных сторон, в том числе российская фигуристка, планируют участвовать в слушаниях по видеосвязи . На месте будут работать адвокаты. В одном деле собрано сразу три иска — в них с разных позиций оспаривается вердикт дисциплинарного комитета РУСАДА от 14 декабря 2022 года (признать Валиеву невиновной, но лишить звания чемпионки страны).

Фото: ТАСС/EPA/LAURENT GILLIERON

Интересы WADA представляют швейцарские юристы, РУСАДА защищает британец Грэм Артур. Имена адвокатов Валиевой и ISU засекречены в связи с тем, что дело объявлено конфиденциальным. Из-за того, что Камила в момент нарушения была несовершеннолетней, она попадает в категорию «защищенных лиц» и может рассчитывать на некоторые поблажки. Одни из них — закрытый характер слушаний и, возможно, ограничения при публикации мотивировочной части приговора.

Аргументы сторон будут представлены на протяжении трех дней. Арбитраж оставляет за собой право продлить процесс еще и до 29 сентября. Но сразу после окончания заседаний никаких внятных комментариев не последует. Вердикт огласят через несколько месяцев — в лучшем случае до западного Рождества. А пока приговор не озвучен, Валиева имеет возможность продолжить карьеру, в частности выступать на этапах Гран-при России . После публикации решения оно станет окончательным — оспорить в федеральном трибунале Швейцарии можно только процедурные моменты.

Позиции сторон

WADA требует признать Валиеву виновной по всем статьям и назначить ей максимально возможное наказание — четыре года дисквалификации с аннулированием всех результатов с 25 декабря 2021 года. При таком раскладе Камила т еряет не только титул чемпионки России – 2022, но и звание чемпионки Европы – 2022, а вся наша сборная — золото Олимпиады-2022 в командном турнире.

ISU предлагает компромиссный вариант — дисквалифицировать россиянку на два года, но при этом ее личной вины и халатности не признавать. Подобное решение позволит девушке и сборной России сохранить свои титулы. Правда, двухлетнее отстранение, учитывая короткий пик формы одиночниц, возможно, поставит крест на спортивных перспективах звездной фигуристки и окончательно отправит ее в ледовые шоу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

РУСАДА, не согласившись с собственным дисциплинарным комитетом, выдвинуло довольно странную претензию — в том, что Камиле не был объявлен выговор. Однако понятно, что это технический момент — ради того, чтобы наше агентство приняло участие в слушаниях.

Сама Валиева не согласна даже с фактом нарушения правил и требует вернуть себе титул чемпионки России – 2022, не говоря уже о золоте ЧЕ и Олимпиады. Правда, полное оправдание в нынешней ситуации маловероятно . Суд в Лозанне вообще склонен к компромиссным решениям и крайне редко однозначно становится на чью-либо сторону. А в деле Камилы слишком много противоречивых интересов плюс присутствует не самый благоприятный геополитический фон.

История вопроса

Вкратце суть дела, которое тянется с февраля 2022-го. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что российская спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Извещение о результате тестирования пришло только 9 февраля 2022-го (что считается нарушением стандартов по срокам — виновата Стокгольмская лаборатория). К тому времени Валиева уже успела выиграть чемпионат Европы и командный турнир Олимпиады в составе нашей сборной. МОК, WADA и ISU не хотели допускать фигуристку на личный турнир Игр-2022, но CAS принял сторону спортсменки. Юная звезда стала в Пекине первой в короткой программе, но, не выдержав давления, неудачно выступила в произвольной, заняв итоговое четвертое место.

Российская фигуристка Камила Валиева после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Фото: Global Look Press/Xinhua/Cao Can

Положительное решение выездной коллегии о допуске россиянки на Игры-2022 вовсе не означает, что CAS признал ее невиновность. Ведь это случилось еще до начала расследования, которое заняло у РУСАДА целых полгода. А после сбора всех документов дисциплинарный комитет российского агентства (ДАК) не мог определиться с решением вплоть до декабря 2022 года. Всё насколько затянулось, что WADA попыталось забирать дело у российской стороны и напрямую передать его в CAS. Но в Москве в последний момент успели вынести вердикт, который тут же засекретили. О том, что Камилу не дисквалифицировали, можно было догадаться только по косвенным признакам: она продолжала выступать на внутренних стартах.

В январе 2023 года WADA решило нарушить конфиденциальность «защищенного лица», объявив, что ДАК не нашел «вины и халатности фигуристки», и с данной формулировкой в Монреале категорически не согласились, потребовав максимального наказания . Впрочем, судить о ситуации со стороны исключительно сложно, ведь практически всё, что сейчас известно об обвинениях в адрес Камилы, содержалось в вердикте выездной панели CAS полтора года назад. Тогда арбитры пришли к выводу, что «низкая концентрация вещества и отрицательные допинг-пробы, взятые до и после положительной пробы, указывают на то, что спортсменка не принимала триметазидин для достижения терапевтического эффекта и улучшения спортивных результатов» и что «попадание запрещенного вещества в организм спортсменки с высокой долей вероятности связано с контаминацией» (непредумышленным смешением допинга с обычной пищей).

Варианты вердикта

Очевидно, что адвокаты Валиевой будут педалировать ее статус «защищенного лица», который позволяет переложить вину с несовершеннолетнего спортсмена на его персонал (тренеров или врачей). Кроме того, всем понятно, что триметазидин результатов в фигурном катании не улучшает. А случаев, когда обвиняемых полностью или частично оправдывали на почве «случайного» приема запрещенки, сотни. Если бы дело Камилы не влияло на распределение олимпийских медалей, можно было ожидать символического наказания (например, отстранения до конца сезона с сохранением прежних результатов).

Но в лишении сборной России первого места на Олимпиаде-2022 сильно заинтересованы американцы, которым перейдет золото Игр в случае аннулирования результатов Камилы со дня нарушения . Кроме того, WADA будет счастливо от нового унижения нашей страны, которую позиционирует как «империю зла». В этих обстоятельствах любое мягкое решение превращает арбитров в «пособников России» со всеми вытекающими политическими последствиями. Поэтому вердикт может оказаться самым неожиданным и изощренным.

Камила Валиева во время выступления в командном матче короткой программы женского одиночного катания на Зимних ОИ-2022 Фото: Global Look Press/Xinhua/Cao Can

Но есть и другая сторона — учитывая наши сложнейшие отношения с международными спортивными структурами в последние полтора года, неблагоприятный для России вердикт CAS по чувствительному вопросу может спровоцировать и очень резкий глобальный ответ. В общем, вариантов немало, но пока стоит верить в лучшее и искренне пожелать Камиле удачи. Заранее подозревать арбитров в предвзятости или русофобии — очень плохая тактика. Пока веских оснований для этого нет, и лучшее решение — качественно провести защиту и позволить судьям спокойно сделать свою работу.

— Надеюсь, что CAS вынесет справедливое решение, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Иного мнения придерживается заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

— От CAS ничего хорошего не жду, — заявила она «Известиям». — Я хотела бы, чтобы ее (Валиевой. — «Известия») результаты были восстановлены. К сожалению, это зависит от арбитров, на которых может давить политическая обстановка.

В состав суда по традиции вошли три арбитра — британец Джеймс Дрейк (председатель), американец Джеффри Мишкин (выбран стороной обвинения) и француз Матье Мезоннёв (выбран российскими представителями).