Прокатом удостоверили: с каким настроением фигуристы входят в новый сезон

Российское фигурное катание, живущее в условиях изоляции, зашло на свой второй внутренний сезон. Пока американец Илья Малинин выигрывает в Канаде, а в Италии выступают европейцы, в Москве собралась сборная России — продемонстрировать свои программы зрителям и судьям. Получилось разнонаправленно — у некоторых фигуристов виден спад мотивации и, как следствие, физической формы. У других наоборот — новая жизнь с новыми партнерами. О главных итогах контрольных прокатов — в нашем материале.

Новая смена поколений

В женском одиночном катании захватывают позиции юниорки. Этот процесс происходит, по сути, каждые два года, но от этого он не перестает быть грустным. Из условно взрослого поколения на прокатах были только Туктамышева и 17-летняя Валиева. Обе не в лучшей форме — Лиза, кажется, поставила рекорд по двойным акселям в произвольной, прыгнув его «ради целостности программы» пять раз. Валиева тоже физически не идеальна, но выдала два проката без падений.

Да, не было ни тройных акселей, ни четверных. Но Камиле только что делали операцию на сетчатке, после которой долго нельзя в принципе прикасаться к спорту. А что касается ее настроения — непонятно, как старшеклассница развила в себе такую эмоциональную силу, но за 10 дней до суда в Лозанне никуда не подевались улыбка и шутки. Это заслуживает уважения.

По контенту выделились Аделия Петросян (приземлила четверной флип) и Вероника Жилина (с четверным тулупом). Из программ стоит отметить повзрослевшую Валиеву в откровенных красном и черном платьях и интересную интерпретацию Майкла Джексона от Жилиной.

Зреет сенсация

Если в карточных играх везет новичкам, то фигурное катание точно не про это. Хотя пара Собинина/Ходыкин катается всего три месяца и уже выступает на уровне Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского. По крайней мере если выключить понятие рейтинга, то параллельный тройной лутц «бьет» прыжки конкурентов. Денис заметно вытянулся и сбросил вес. В общем, если его так возбуждает внутренний сезон, что же будет при возвращении в международный?

Правда, произвольная у ребят не задалась, зато без падений обошлись Косторная и Куница, которые под свои «Голодные игры» сделали всего одну ошибку на выбросе. Конечно, это еще не третье место в рейтинге — до него далеко. Но если собрать обе программы, можно бороться за сборную. А главное — за Аленой бегают дети, и именно ей кричат громче всех. А это значит, что она нужна.

Без риска

Танцев в этом сезоне ждали с большим нетерпением, чем любой другой вид. Массовые переходы туда-обратно, любовные перипетии и новые имена — всё это гарантировало интригу.

Были светлые пятна — смелый танец вчерашних юниоров Леонтьевой/Горелкина. Смелость — это вообще про Софью, достаточно взглянуть на ее соцсети. А тут был и русский вокал, и хореографические фишки. Интересно было посмотреть и на пару вернувшейся из тренерства Софьи Шевченко и акробата Андрея Ежлова — им ставили программы Илья Авербух и Елена Масленникова, раньше тащившие «Ледниковый период».

Вернулись Степанова/Букин — и как! Костюм Александры с отсылкой к Синди Кроуфорд — и стильно, и эффектно.

Но одного не хватило — русских 1980-х. Тема ритм-танца, то есть короткой программы, определяется каждый год международной федерацией ISU, и в 2023-м это 1980-е. Как понимаете, к этому относится как «Аквариум», так и «Мираж» или «Наутилус Помпилиус». Выбор огромен — но ни одна пара не рискнула взять русский вокал, предпочтя всё того же Джексона и Queen. Зато Екатерина Миронова и Евгений Устенко откатали под D.I.S.C.O. группы Ottawan, записанную в 1979-м. Символично, что первый повтор в выборе случился уже на второй программе.

Патриотический поворот

Где точно русской музыки было достаточно, так это у мужчин. Самарин поставил на «Яблочко», и оно смотрелось органично, Алиев — на песню «Любэ» «А река течет», и это было более странно. Но зато никто точно не заставит отказываться от программы.

Именно это произошло с Петром Гуменником в случае с постановкой под Rammstein. Под давлением некой «общественности», которая посчитала неуместной песню немецких классиков, пришлось срочно доставать из загашника прошлогоднюю программу. Но прецедент опасный и явно фигуристов покоробивший.

Но главным генератором новостей на прокатах стала Татьяна Тарасова, которая объявила о завершении романтических отношений Кондратюка и Трусовой. Так это или нет, неизвестно, но Марк в ответ на вопрос по теме только помахал рукой.

Интерес сохраняется

Если в первый день «Мегаспорт» был заполнен в лучшем случае наполовину, то в воскресенье обстановка приблизилась к аншлагу. Очень громко приветствовали Косторную, были массовые закидывания игрушками Семененко, Мишиной с Галлямовым и других.

Так что пока тест на уровень привлекательности российское фигурное катание проходит. Если останутся билеты на этап в Уфе по 70 рублей, ажиотаж будет и там.