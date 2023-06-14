Сезонные обороты: смогут ли наши фигуристы вернуться на международные старты

Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение россиян и белорусов от международных соревнований. Это решение было принято на заседании совета ISU, который завершился в Будапеште в воскресенье, 11 июня, и касается не только фигуристов, но и конькобежцев и шорт-трекистов. Развитие событий было вполне ожидаемое и прогнозируемое. В то же время не стоит ставить крест на международном сезоне-2023/24 для спортсменов из России и Белоруссии — у ISU еще есть возможность изменить свою позицию.

В сторону стагнации

9-11 июня на совете ISU обсуждались все ключевые вопросы организации, в том числе делегаты обсудили рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до соревнований россиян и белорусов в качестве нейтральных атлетов. И пока ISU отложил решение этого вопроса. Отстранение пока остается в силе.

«Совет ISU обсудил рекомендации МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в соревнованиях. Совет ISU решил изучить вопросы целесообразности в отношении потенциальных путей реализации рекомендаций МОК в рамках спортивной деятельности ISU. Совет будет продолжать следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Тем временем отстранение российских и белорусских спортсменов остается в силе», — говорится в заявлении на официальном сайте ISU.

Естественно, в России восприняли такую, мягко говоря, неторопливость со стороны ISU крайне отрицательно.

— Глупость и несправедливость — прокомментировала «Известиям» олимпийская чемпионка Татьяна Навка. — Это очередной пример, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей. Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет.

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух считает решение ISU вредоносным для развития мирового фигурного катания.

— По взрослым спортсменам у меня никаких иллюзий не было, — подчеркнул он. — Была тайная надежда, что наша юниорская команда, которой необходимы международные старты, будет выступать. Очень разочарован этим решением. Считаю его абсолютно неправомерным и вредоносным для развития мирового фигурного катания. Это недальновидное решение. В данной ситуации все постепенно будет приходить к стагнации.

Но на самом деле ситуация не выглядит такой уж безнадежной. И нынешнее решение ISU пока не ставит крест на российских спортсменах, хотя, конечно, по юниорам, чей «Гран-при» стартует уже летом, опасения есть. С другой стороны, по ним вопрос еще могут решить оперативно. Пока же совет организации планирует изучить вопросы осуществимости в отношении потенциальных путей к выполнению рекомендаций МОК.

Это означает, что до начала нового международного сезона (он стартует только осенью) у ISU еще есть основания и возможность поменять свою позицию относительно российского вопроса. Окончательное решение может быть принято как осенью, так и в августе — в рамках экстренного заседания. Так что ситуация не так безнадежна. И все вполне может измениться в лучшую сторону — после новых рекомендаций МОК, который настроен вполне позитивно.

Об этом также сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

— Надежда теплилась у нас, хотя она была небольшая, — приводит его слова «РИА Новости». Очень жаль, что не победил здравый смысл у ISU, особенно после их финансового отчета. С точки зрения возможности международного сезона для нас они заявляли, что могут вернуться к рассмотрению вопроса допуска на осеннем совете ISU. Посмотрим, вернутся или нет. Что касается нас — мы будем проводить в полном объеме наши соревнования в соответствии с нашими планами.

Финансовые показатели

Была надежда, что возвращению спортсменов на международную арену может поспособствовать и экономический фактор. На прошлой неделе швейцарская компания BDO подготовила аудиторский отчет о деятельности ISU за 2022 год. После публикации цитат из него некоторые поспешили объявить об убытках федерации и связать это с отсутствием дохода от телеправ в России. Однако такие выводы, мягко говоря, не совсем верны.

В первом же абзаце отчета говорится, что ха телеправа организация получила 15,1 млн франков в 2021 году. В 2022-м — 19,1 млн. Растут и рекламные доходы. Проблемы ISU находятся в других плоскостях. В общей сложности организация потеряла в прошедшем году 19 млн франков, но почти на 100% это связано со всплеском инфляции и потерей дохода от облигаций. Об этом же свидетельствует и строка unrealized losses on bonds (21,6 млн потерь).

В отчете говорится, что в среднесрочном периоде организации угрожает кризис — из-за того, что она не меняет свою маркетинговую стратегию и пока не начала искать молодежную аудиторию, которая смотрит видео в соцсетях и на онлайн-платформах, а не по ТВ. И проблема тут в мировой тенденции, а не в отсутствии наших денег за телеправа. Тем более, что в России появился клиент, который закупает права на турниры ISU — это Okko.

В докладе действительно прописано о негативных последствиях отсутствия России на международной арене для фигурного катания. Однако в российские СМИ попала не совсем точная интерпретация перевода. Вот так это звучит точнее:

«Помимо спортивного аспекта отсутствия лучших фигуристов от этих членов ISU [России и Белоруссии] это также привело к снижению доходов от рекламы и прав на СМИ, особенно от российских спонсоров и медиапартнеров. Учитывая ситуацию на Украине, было принято решение сохранить резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков для покрытия потерь во время кризисных ситуаций.

Санкции против России и дисквалификация российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к практически полному отсутствию доходов от рекламы и медиаправ из России. Первое существенное негативное влияние в размере около 1 млн швейцарских франков будет замечено в течение 2023 года. Существующий резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков на случай кризисных ситуаций частично уменьшится для компенсации этого негативного воздействия», — говорится в докладе.

12 июня стало известно, что чемпионат Европы по фигурному катанию-2024 примет Литва — соревнования пройдут с 8 по 14 января в Каунасе.