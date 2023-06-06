В списках не спрячутся: Трусова, Щербакова и Косторная — вне сборной России

В основном составе национальной команды по фигурному катании на будущий сезон не оказалось звездных одиночниц Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной. При изучении состава мужской сборной бросается в глаза резервный статус Марка Кондратюка и отсутствие в списках призера ЧМ Михаила Коляды. Места в сборной лишились все фигуристы из олимпийского состава, кто поставил прошлый сезон на паузу — полностью или частично. Впервые за долгие годы учитывался исключительно спортивный принцип. В отсутствие международных стартов Федерация фигурного катания России взяла за основу результаты чемпионата России-2023, включив в основную шестерку лучших в каждом виде.

Без ТЩК

В фигурном катании на гособеспечении находятся только члены основного состава сборной. Частичное покрытие расходов — у резервного состава. А вот кто не попал никуда, может рассчитывать только на самого себя, спонсоров или регион, который он представляет. Тем интереснее, что в состав сборной России на следующий сезон не включили, например, Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную.

Еще совсем недавно знаменитое трио ТЩК (Трусова – Щербакова – Косторная) безраздельно правило не только российским, но и мировым женским одиночным катанием. Равных ему не было, и тем обиднее, что геополитические игры так и не позволили им полностью реализовать свой потенциал.

Даже Щербакова с золотом чемпионата мира и Олимпиады наверняка могла бы добиться большего. Но захочет ли Анна продолжать соревноваться? Хоть информации о завершении карьеры нет, судя по всему, в возвращение победительницы Пекина-2022 перестали верить даже чиновники — поэтому ее и нет в списках сборной на будущий год. Впрочем, нет ее и по формальным причинам, ведь пропуск прошлого сезона не позволил ей выполнить квалификационную норму для попадания в состав сборной.

Не выполнила нормативы и Александра Трусова. В прошлом году на ее счету ни одной победы — бронза и серебро на двух этапах «Гран-при России». При этом крупнейшие старты сезона — чемпионат и финал Кубка страны — она и вовсе пропустила. Так что с точки зрения буквы закона решение не включать ее в списки на финансирование логично. Другое дело, что как минимум в резерв фигуристов такого уровня все равно включают. По словам главного тренера сборной России Елены Чайковской, Щербакова и Трусова включены в дополнительный список, но что это значит она не объяснила (на сайте Минспорта и ФФКР есть только основа и резерв).

— Анна и Саша не отобрались в сборную по спортивному принципу, — отметил в беседе с «Известиями» хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков. — Это справедливо и правильно. Идут новые поколения, которые выступали. Они имеют полное право входить в состав сборной. Смогу ли они вернуться? Все зависит от них. Я не могу забраться девочкам в голову. Может, кто-то хочет выйти замуж, родить детей, кто-то — заняться бизнесом, кто-то — учиться. Они вполне могут вернуться [в состав сборной], если захотят и начнут вкалывать по полной программе. Но это тяжело будет сделать, потому что очень сильные юниорки наступают на пятки.

Про Алену Косторную всё совершенно понятно — она вообще более не одиночница. А в паре с Георгием Куницей ее пока никто в деле не видел.

В остальном к спискам женского состава сборной серьезных вопросов нет. Софья Акатьева и Камила Валиева на текущий момент — объективные лидеры. Сразу за ними идет Аделия Петросян, которой до конца проявить себя в прошлом сезоне не дала травма. Успешно провела сезон и Софья Муравьева, и Елизавета Туктамышева.

Немного удивило только место Анастасии Зининой в основе, а также отсутствие в принципе девушек в резерве. Обычно Минспорт и ФФКР стараются максимально поддержать женское одиночное, расширяя основную заявку порой и до семи человек (иногда в ущерб мужчинам) и включая двух-трех в резерв. Сейчас же ровно шесть человек и не более. Хотя отметить было кого. Это и Алина Горбачева, и Вероника Яметова, и Ксения Гущина. Но, опять же, все по закону. На чемпионате России Зинина была выше них.

Нет ни в основе, ни в резерве юниорок, которым уже исполнилось 15 лет, что может косвенно говорить о желании ФФКР поднять возрастной ценз на внутренних стартах следом за международной федерацией конькобежного спорта. По прежним правилам, когда выходить на лед вместе со взрослыми можно было и вовсе с 14 лет, ожидался дебют на высшем уровне Вероники Жилиной, Дарьи Садковой, Елизаветы Куликовой и Алисы Двоеглазовой. Видимо, их пока ждет только юниорский уровень.

Причем в юниорских списках вы не найдете ни Садкову, ни Двоеглазову, несмотря на то что талантливые девушки тренируются в группе Этери Тутберидзе. Все по регламенту — они провалили первенство страны. И хотя нет сомнения в том, что их не оставят без финансирования, сам факт строгого следования правилам, несмотря на принадлежность к топ-тренеру, вызывает уважение.

Кондратюк в резерве

У мужчин в основном составе нет Марка Кондратюка. Герой Игр в Пекине-2022, сыгравший важнейшую роль в победе в командном турнире, прошлый сезон действительно провел неважно. Логично и отсутствие в списках Михаила Коляды. Пусть Алексей Мишин и сам Коляда и уверяют, что заинтересованы в продолжении карьеры, пока что Михаила чаще можно заметить на ледовых шоу, нежели на соревнованиях.

Зато в основе сборной снова Александр Самарин. Его уже несколько раз списывали, но уникальный по многим аспектам спортсмен из команды Светланы Соколовской все еще в строю. Убедили чиновников и Андрей Мозалев с Артемом Ковалевым. Ну а места в сборной Дмитрия Алиева, Петра Гуменника и Евгения Семененко сомнению и не подвергались – сейчас это наша тройка лидеров.

А в парном катании без сюрпризов. Все ключевые лица в деле — и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Даже Евгения Тарасова/Владимир Морозов в основе. Неужели собираются продолжать выступать? Остальные пары распределили по итогам выступлений прошлого сезона, наградив сразу три дуэта статусом резерва. При этом что в парах, что в танцах на льду нет новых имен.

В танцах сделали и единственное исключение из спортивного принципа — пропустивших ЧР Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола включили в основу за победу в финале Кубка России вместо ставших шестыми на ЧР Александры Прокопец и Александра Васьковича. Предсказуемо нет в списках дочери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Они переходят в сборную Грузии.

— Тяжело это обсуждать, потому что российских спортсменов не допускают до самых важных соревнований, — подчеркнула в беседе с «Известиями» чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. — Сейчас люди меняют гражданства, пытаются найти любые лазеечки, чтобы выступать на международных стартах. Я считаю, что ФФКР сделала все возможное и обеспечила наших спортсменов колоссальным количеством соревнований. Но все равно заменить чемпионат мира невозможно. Конечно, уход Дианы и Глеба — это потеря, потому что пара замечательная. Думаю, в перспективе они будут бороться за медали ЧЕ и ЧМ. Буду только поддерживать и подбадривать их.

Нет и Александры Степановой с Иваном Букиным, несмотря на подтвержденное желание вернуться в спорт под руководством Александра Жулина. Видимо, ФФКР заявлений недостаточно — фигуристов не включили даже в резервный состав. Как и олимпийских чемпионов Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.