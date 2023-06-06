Взяли пять: как сборная России выступила на ЧМ по тхэквондо

В Баку 4 июня завершился чемпионат мира по тхэквондо. К участию в нем в нейтральном статусе допустили 14 российских спортсменов. Они завоевали пять медалей и заняли пятое место в неофициальном медальном зачете. Главной героиней турнира стала Лилия Хузина, которая принесла России золото. Наша сборная могла выступить и лучше, но принять участие в мировом первенстве не смогли олимпийские чемпионы Токио-2020 Максим Храмцов и Владислав Ларин. Организаторы соревнований отказали им в допуске — вероятно, из-за того, что оба спортсмена представляют спортивное общество ЦСКА.

Лидеры вне стартов

На чемпионате мира в Азербайджане тхэквондисты из России и Белоруссии — 14 и 9 спортсменов соответственно — выступали в статусе нейтральных атлетов. При этом, принять участие в турнире не смогли победители Олимпиады-2020 Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг). Комиссия по рассмотрению заявок определила, что они не соответствуют критериям допуска, сообщил официальный сайт ЧМ.

Вероятно, это произошло из-за того, что и Ларин, и Храмцов выступают за ЦСКА — а согласно рекомендациям МОК, атлеты, представляющие российские вооруженные силы или силовые ведомства, не могут участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

По информации источника ТАСС, спортсмены не прошли проверку личных аккаунтов в соцсетях: «Ларина и Храмцова не допустили с первого раза, была дополнительная комиссия. Она была несколько дней назад. Задавали вопросы про соцсети, почему где-то что-то лайкнули, где-то какие-то комментарии были или фотографии».

На чемпионате мира наши спортсмены могли заработать лицензионные очки для попадания на летние Олимпийские игры 2024 в Париже — пять лучших атлетов в каждой из весовых категорий в олимпийском рейтинге получили по одной квоте для своих национальных комитетов.

Из-за пропуска практически всех турниров цикла наши тхэквондисты не входили в топ-10 ни в одной весовой категории. Тем не менее, до 15 января 2024 года у наших спортсменов есть возможность поправить свое положение, если они продолжат выступать (или — в случае с Лариным и Храмцовым — все же получат допуск). Если же с выступлением на международных стартах по-прежнему будет напряженно, то Россия получит минимальное количество мест — восемь — как член Европейской ассоциации тхэквондо.

Успехи и неудачи

Ларин и Храмцов в итоге полетели в Баку вместе со сборной России, пусть и в неофициальном статусе. По итогам турнира россияне выиграли одно золото и четыре бронзовых награды. Единственное первое место России принесла Лилия Хузина (категория до 62 кг), которая в финале одолела бразильянку Каролину Сантос (6:2, 8:6). На пути к званию чемпионки мира она также последовательно победила: на первом этапе — австралийку Эмбер Хеслоп (14:2, 11:0), в 1/16 — представительницу Северной Македонии Миляну Рельики (13:4, 13:1), в 1/8 финала — немку Анну-Лену Фремминг (4:1, 12:0), в четвертьфинале — бельгийку Сару Шаари (9:6, 3:1), в полуфинале — чемпионку мира-2019 британку Алайю Пауэлл (6:9, 11:3, 7:0).

— Безусловно, я счастлива выиграть золото в Баку, — отметила в беседе с «Известиями» 20-летняя Лилия Хузина. — Полуфинальная и финальная схватка оказались очень непростыми. Сил было уже не так много, поэтому было важно выступить через не могу, показать характер.

Наши женщины завоевали и три бронзовые медали. Это удалось Полине Хан (до 73 кг), Кристине Адебайо (свыше 73 кг) и серебряной призерка Олимпиады в Токио Татьяне Мининой (до 53 кг). Хан в полуфинале уступила француженке Альтее Лорен (0:1, 2:10), Адебайо — турчанке Нафие Куш (0:5, 12:5, 1:6), а Минина — иранке Нахид Киани (4:5, 14:6, 6:10).

Российские мужчины довольствовались одной бронзой. Её завоевал Кадырбеч Дауров (до 74 кг), который в полуфинале проиграл сербу Стефану Такову (1:7, 3:4). Обладатель бронзы Игр в Токио в весе до 58 кг Михаил Артамонов на ЧМ выступал категорией ниже и проиграл в 1/16 финала французу Сулейману Алафилиппе (10:14, 10:13).

По числу медалей российские спортсмены оказались на пятой строке в неофициальном зачете. Первое место в нем заняла сборная Южной Кореи, которая забрала три золотых и одну серебряную медаль. Второе — у Турции (три золота и три бронзы). Третьей стали хорваты — две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.

Также выступавшие в нейтральном статусе спортсмены из Белоруссии взяли две награды: Георгий Гуциев завоевал серебро в категории до 58 кг, а Артем Плонис стал третьим в категории до 87 кг.