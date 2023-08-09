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«Наша программа — это гимн чему-то светлому, призывающий к свершениям»

Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов — о тренере Москвиной, уходе Бойковой/Козловского и нюансах подготовки к сезону
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Кривая карьеры у чемпионов мира 2021 года Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в новом сезоне сделает очередной замысловатый поворот. Ребята вроде не звезды (сложно стать звездой не в женском одиночном) — но в их судьбе есть всё для байопика. Переходят от Людмилы Великовой к Тамаре Москвиной, причем Великова мечет молнии и говорит о «переманивании». Моментально, в первый же сезон, становятся чемпионами мира. Кажется, дорога к олимпийскому золоту открыта, но Игры — в Пекине, и наверху китайцы, а серебро уносят Тарасова/Морозов, резко перешедшие к Тутберидзе.

В следующем сезоне — статус первого номера в группе и все титулы у них снова забирают Бойкова/Козловский. После чего уходят к той же Тутберидзе. Теперь они в новой роли непререкаемых лидеров группы, но наверняка трудяги Кадырова/Колесов подтянутся. Тамара Николаевна пока не хочет делать им рекламу, но по рассказам, объем работы они выполняют сумасшедший. Неуловимую Настю Мишину перехватить на мастер-классе в «Игоре», к сожалению, не удалось — ей наверняка хотелось провести полувыходной не с корреспондентом «Известий». А вот Галлямов остался с родителями на обед и согласился ответить на вопросы.

«Футбол помогает в фигурном катании»

— Давай сразу про футбол отстреляемся — когда выйдешь на поле в медиалиге за «Чисто Питер»?

— У нас была тут очень мощная тренировка, мы были в паре с Анатолием Тимощуком, и было очень интересно перенять его опыт. Футбол помогает в фигурном катании — в резкости, координации, и даже чувство мяча может улучшить ее, ты лучше понимаешь свое тело в полете. В конце августа будут стыковые матчи, и я, конечно, очень хочу принять участие, готовлю физическую форму. Но будет видно. Хочу сказать — Анатолию 44 года, он в полном порядке. Очень хорошо двигается. У нас был час ОФП, мы постоянно были в движении, бегали. У нас, парников, упор на «физику», да и в целом у фигуристов, мне кажется, скорее кардионагрузки.

— Подожди, но вы же тоже бегаете? Или вы больше руки качаете?

— Да, конечно, бегаем и руки качаем, но в основном акцент на ноги. Чтобы правильно по технике выполнить поддержку и спина осталась целой, нужно всё делать четко ногами. После той футбольной тренировки я чуть ли не литр воды залпом выпил. Настолько тяжело было. В футболе задействуются другие мышцы, мне интересно тоже их развивать.

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— Тамару Николаевну надо еще вратарем взять.

— Она должна была встать в ворота на турнире шоу-программ, но у нее только-только прошла операция, ей важно было восстановиться. И мы решили в последний момент, что лучше пусть Артур Леонидович [Минчук] выйдет. Он классно всё исполнил, а уж его шпагат до сих пор вспоминают.

— В какой форме Тамара Николаевна?

— Замечательной. Она тогда очень быстро восстановилась. Вышла на финал Гран-при, пусть с ходунками, но в 81 год выйти сразу после операции — мало кто это сделает. Она выстояла, аплодировать стоя надо. Более того, когда мы катаем программы, она ездит за нами и подсказывает. И умудряется одновременно на телефон снимать для последующего разбора!Тамаре Николаевне хочется пожелать только здоровья, сил и интереса к фигурному катанию, который у нее не пропадает десятки лет. Это любимое дело, она вне тренировок думает, по сути, о работе — программах, музыке, костюмах. Это дорогого стоит. Думаю, Тамару Николаевну само фигурное катание подбадривает. И мы с Настей не хотим ее подводить, а хотим радовать прокатами, прогрессом. Посмотреть даже в «Игоре» — мы выступили хорошо. Да, могли лучше.

— В чем?

— Отговорки разные бывают, конечно, но там действительно лед меньше «канадки». Мы элементарно не могли раскатиться — я ехал на подкрутку и думал: «Лишь бы в борт не впилиться!» Руки приходилось выбрасывать для ощущения площадки. Но с задачей мы справились положительно. Да, есть что дорабатывать — техника, хореография, очень большая работа предстоит. Мы показали каркас, чего стоит ожидать от нашей программы. Надеюсь, всем понравилось, а мы постараемся, чтобы эти положительные эмоции от нашей программы оставались.

— Почему вообще «Ода к радости»?

— Хотим действительно показать радость, чтобы люди смотрели и видели, что это гимн чему-то светлому, призывающий к свершениям даже. И чтобы наша программа скрашивала черно-белый и иногда пресный мир. Люди выходят на улицу и не улыбаются. Мы хотим, чтобы люди от нашего катания кайфанули и почаще улыбались.

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«Тамара Николаевна сказала: набери в коньки горячей воды, станет легче»

— В это межсезонье из группы ушли Бойкова/Козловский. Как это на вас сказалось?

— Когда мы только переходили, уже осознавали, как классно иметь спарринг-партнеров в группе. Мы тянулись друг за другом. Ребята ушли, но это спорт. У нас добавились новые пары, и мы сейчас пример для молодых пар, которые за нами тянутся. Мы прислушиваемся к Тамаре Николаевне, что она нам говорит. Хотим им показать не только как кататься, но и как вести себя, какая дисциплина должна быть на льду. На дисциплине в спорте держится очень многое.

— Когда ты последний раз опаздывал на тренировку?

— Если и было, минут на 10–15, и на разминку, а не на лед. На лед опаздывать — это уж совсем. С колотящимся сердцем вбежишь, вряд ли нормально откатаешь. Но мне тогда было неудобно перед Тамарой Николаевной, Настей — постарался пораньше на лед выйти, чтобы компенсировать.

— У вас вообще следят за пульсовыми зонами, как в циклических видах?

— Нет, не обращаем внимания. У нас свой подход, как накатывать программу. Сразу ты не поедешь целиковый прокат — просто не доедешь. В любом случае будет грязно. К любой цели нужно идти маленькими шагами, чтобы формировать общую картину. Не суетиться.

— Ты написал, что в Сочи раскатывал новые коньки. А сейчас вообще есть проблема с коньками? Они же импортные все.

— Даже шнурки тяжело найти. Я пытался искать и Risport, и Edea — я на Risport Royal катаюсь, в них были заправлены шнурки. Но раскатывать коньки для меня вообще... какой-то триггер, что ли. Очень тяжело. Два года назад было прямо больно, и Тамара Николаевна сказала: набери в коньки горячей воды, станет легче. Я доверился — и реально стало лучше. Но три недели ушло. Сейчас быстрее раза в два справился. Но проблема была со шнурками — они оказались максимально тонкие и могли порваться в любой момент. Поискал на условном «Озоне», нашел шнурки какого-то бренда, буквально вчера перешнуровал и 5 августа выступал с новыми. Раньше лутц прыгал — аж нога подворачивалась, фиксация слабая. Поменял — все лутцы хорошие. Такие нюансы тоже решают, от инвентаря многое зависит.

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— В Сочи классно? Лучше, чем в Питере?

— Да везде классно. Сочи сейчас по продолжительности пребывания, наверное, мой второй город после Питера. В олимпийский сезон мы поехали на этап Кубка России — тоже в Сочи. Мне нравится, классный город, тепло и катки хорошо построены. Там положительная атмосфера.

— Олимпийская? Чувствуется, что там Игры проходили?

— Да, знаешь, я на этот каток впервые вышел на сборах в 17 лет, когда мы только встали с Настей. И действительно, ехали, и я думал: ого, тут проводилась Олимпиада! Любой олимпийский каток обладает особой атмосферой. Мы были на финале Гран-при в Турине, и я тоже вспоминал, как по телевизору смотрел ту Олимпиаду, — а теперь мы здесь, кольца висят, всё напоминает об Олимпиаде. Даже на «челленджере» в Инсбруке мы катались на олимпийском катке, там тоже круто, сложно передать атмосферу.

— А какой город в России для тебя наиболее важный? Есть выбор — можно даже Березники назвать.

— В Березниках я родился, но мы переехали с родителями в Екатеринбург, когда мне было три года, так что мое детство прошло там. Но уже в девять лет я переехал в Петербург. И мне по-своему дорог в жизни каждый из них.

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