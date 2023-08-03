Медиаклан: «Амкал» и 2DROTS пробились в 1/128 финала Кубка России

Два из трех медиаклубов вышли в следующую стадию Кубка России по футболу. «Родина Медиа» пройти дальше не смогла, зато «Амкал» и 2DROTS разобрались со своими соперниками на стадии 1/256 финала. Особенно уверенно это сделали подопечные Дмитрия Кузнецова, 2 августа забив два безответных мяча в ворота «Сахалина». Посмотрим, как далеко смогут забраться непрофессионалы из медиафутбола на этот раз.

Серьезный настрой не помог

Трансляция на федеральном канале, полные трибуны на стадионе академии «Спартак» и бесконечные уведомления в соцсетях — обязательные атрибуты 1/256 Кубка России, когда в турнир вступает медийная команда. Особенно если речь заходит про «Амкал», который зажег в этом турнире год назад. В прошлом розыгрыше блогеры прошли «Зоркий» (в серии пенальти), обыграли «Тверь» (1:0) и уступили «Звезде» (снова по пенальти).

На этот раз медиакоманда начала свой путь со встречи против «Знамени» — команды из ФНЛ-2, которая в своей подгруппе идет на 10-м месте после двух туров. В Ногинске очень серьезно отнеслись к сопернику.

— В «Амкале» собрана профессиональная команда. От медийности там только большое количество болельщиков, которые их поддерживают, и сам руководитель, — отметил накануне игры главный тренер «Знамени» Георгий Бычков.

По слухам, за победу игрокам клуба из Ногинска даже планировали выплатить двойные премиальные. Поначалу казалось, что «Знамя» добьется уверенной победы: гости владели инициативой, создавали моменты, а звездный соперник в основном отбивался от атак. Только в середине тайма «Амкал» отодвинул игру от своих ворот и начал угрожать чужим. Более того, именно медийная команда открыла счет. Воспитанник «Динамо» Анатолий Катрич, у которого не получилось сделать большую карьеру на профессиональном уровне, нашел себя в медиафутболе. Осенью прошлого года он присоединился к «Амкалу» и быстро стал одним из лидеров. В середине первого тайма хавбек забил роскошный гол, метров с 30 закрутив мяч в дальнюю «девятку».

Но «Амкал» вел в счете всего минуту — буквально в следующей атаке Никита Саламатов ударом с линии штрафной вернул «Знамя» в игру. До перерыва команды больше не создавали моментов, а во втором тайме блогеры взяли игру под свой контроль. На 61-й минуте Владимир Лобкарев после подачи с углового забил головой — 2:1. А на 72-й Евгений Маричев исполнил еще один шедевр: хавбек вторым темпом дождался отскока у линии штрафной и идеальным ударом упаковал его в сетку (3:1).

После третьего гола «Амкал» чуть расслабился: защитник Арсений Левшук решил возобновить интригу в матче и в простой ситуации грубо сфолил на сопернике, после чего получил вторую желтую карточку. После удаления у соперника игроки «Знамени» начали создавать моменты у чужих ворот, хотя весь второй тайм в основном отбивались и приходили в себя. На 84-й минуте Дмитрий Вансович смог сделать счет 3:2. В концовке «Знамя» устроило навал и пару раз было близко к камбэку, но напряженные последние минуты прошли без голов — «Амкал» удержал победу и пробился в 1/128 финала Пути регионов. Его следующим соперником станет «Текстильщик».

В одну калитку

Почин «Амкала» не смогли поддержать чемпионы третьего сезона Медиалиги из «Родины Медиа». В тот же день команда Дмитрия и Александра Тарасовых проиграла «Динамо» из Вологды. Встреча в Москве на стадионе «Спартаковец» им. Н.П. Старостина завершилась со счетом 3:0 в пользу представителя Второй лиги. В его составе по мячу забили Максим Мешалкин, Руслан Баширов и Артур Туманян.

2DROTS, как и другие медиаклубы, попал в розыгрыш Кубка России благодаря спортивным успехам в Медиалиге — парни сыграли в финале своего «дивизиона» и уступили «Родине Медиа». Но, в отличие от тех же соперников по финалу, опыт выступлений в Пути регионов у «самураев» уже есть — в прошлом году они там неплохо пошумели. В 1/256 Кубка России разгромили знаменитое «Чертаново» со счетом 3:0. Футболисты были в восторге, болельщики — тоже, но сказка закончилась уже в 1/128, когда полулюбители по пенальти уступили «Текстильщику». Тогда главный тренер любителей Дмитрий Кузнецов был доволен: «Я горжусь ими, они сделали большое дело. То, что мы не проиграли однозначно очень сильной и хорошей команде в основное время, это их заслуга».

«Текстильщик» действительно на тот момент был крепкой командой и боролся за выход в Первую лигу, но недооценивать блогеров что тогда, что сейчас не стоит. В составе 2DROTS (он слабо поменялся с прошлого года) есть воспитанники ЦСКА и «Спартака», экс-профессиональные игроки, но совсем мало любителей — да и те вроде Крапа не всегда попадают в заявку.

На матч с «Сахалином» 2DROTS выставил состав, практически аналогичный тому, что был в прошлогодней игре с «Текстильщиком», за исключением нескольких футболистов. Например, в нападении сыграл Данила Прошляков, еще не так давно числившийся у Валерия Карпина в «Ростове», а на позиции правого защитника вышел воспитанник «Локо» Вадим Логинов.

Как и в прошлый кубковый раз, «самураи» не выглядели слабее профессиональной команды. 2DROTS уже со старта пошел в атаку, парни подали несколько угловых и посадили полузащитника «Сахалина» Матрахова на желтую карточку. Впрочем, и сами не остались без нее — еще на четвертой минуте защитник Сальников получил предупреждение за грубый подкат. На перерыв команды ушли без голов.

Второй тайм начался так же бодро, как и первый: мелкие фолы, нарушения и стандарты чередовали друг друга. Где-то к 60-й минуте стало ясно, что именно за счет грубости счет может быть открыт. Так и случилось — на 70-й минуте в ворота «Сахалина» назначили пенальти после нарушения на Гаучо и Денис Гудаев его успешно реализовал.

А еще через две минуты, на 74-й, только вышедший на замену вместо Прошлякова Фролов отлично поймал рикошет и удвоил преимущество. При таком счете 2DROTS чуть успокоился, парни заработали несколько угловых и провели пару опасных атак. «Сахалин» так ничего и не смог с этим сделать — команда блогеров победила.

Таким образом, «самураи» повторили результат прошлого сезона и дошли до 1/128 Кубка России. Впереди — ФК «Муром».