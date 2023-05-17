«После первого нашего проката будет махач хейтеров»

Алена Косторная и Георгий Куница — два бывших одиночника, прошедшие школу Тутберидзе, Москвиной, Буяновой, встают вместе, у них завязываются отношения, и теперь они готовятся выйти в сезон, в котором есть реальный шанс зацепиться за статус третьего номера в стране. Специально для «Известий» и «СЭ» трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поговорила с чемпионкой Европы-2020 по фигурному катанию среди одиночниц, которая перешла в спортивные пары, и ее партнером.

«Все, выхожу, пойдем учить поддержки»

— Почему твоим партнером стал Гоша? Как вообще родилась ваша пара?

Косторная: Как? Давай рассказывай.

Куница: А почему я?

Косторная: Послушаем с твоей стороны, как это случилось.

Куница: Насколько я помню, когда ты ходила на то интервью, у нас была только вторая тренировка вместе. После нее ты и поехала на разговор. Я тогда конкретно еще ничего не понимал. Думал: «Может, получится что-то, может, нет, попробуем». Тем более — давно без партнерши оставался. В итоге все получилось.

— А в итоге кто кому позвонил, как это все происходило?

Косторная: Ты меня поздравил с днем рождения.

Куница: Да, просто написал. А Алена спросила меня...

Косторная: Я спросила, какие планы, потому, что не знала, что дальше делать. Тем более, мне предстояла операция. Размышляла над разными вариантами. Например, шоу — появился вариант уехать на корабль...

— У нас в водных видах спорта тоже многие так уезжают.

Косторная: Вот, этот корабль — огромный лайнер, там и каток, и все-все-все. В общем, получается entertainment team. Мне написали: «Да, тебя можем взять. Одна — это хорошо, но надо бы, чтобы с партнером». Я сообщила Гоше и по поводу шоу, и по поводу этого лайнера. Потом прошла операция, я после первой реабилитации сказала: «Все, выхожу, пойдем учить поддержки». Это было в октябре.

— Ты рассказываешь про лайнер, про шоу, а сейчас, насколько понимаю, вы готовитесь выступать на соревнованиях.

Косторная: Ну да. Попробовали, посмотрели, что и как, и в один момент я поняла, что не хочу возвращаться туда, откуда пришла. Подошла к Гоше, сказала, что так и так. Он ответил: «Ну, иди, говори тренерам. Посмотрим, что будет».

— И что же?

Косторная: На самом деле, очень спокойная реакция. Мне еще дали кучу времени на то, чтобы подумать.

Куница: Чтобы попробовать себя на тренировках. Потому, что на первых порах легко сказать, а когда начинается рабочий процесс, становится тяжело.

Косторная: Одна и та же рутина.

Куница: Смотрели, справится ли она, будет ли ей интересно. В итоге вроде справилась.

Косторная: Да — поглядим, как пойдет дальше.

«Слишком много думать иногда вредно»

— Что стало самым тяжелым? Вы ведь оба изначально — одиночники, но встали в пару.

Куница: Ну, мне попроще было, я уже два года так катался. Полтора из них — с партнершей, еще полгода — один.

Косторная: Мне пришлось тяжело в плане некоторых элементов. Я со своего-то веса не могу нормально приземлиться иногда, а тут еще какие-то непонятные телодвижения, которые надо выполнять. Из-за того, что начинала делать и думать об элементе, переставало получаться вообще все. Просто ступор, тело говорило: «Не хочу, остановись».

— Ты говоришь, что когда задумывалась, то не получалось. Выходит, должна довериться Гоше?

Косторная: Я должна и довериться, и довести свои движения до автоматизма. Чтобы ехала и не заморачивалась: «Так, села на правую ногу, левую туда, правую руку сюда, повернули корпус, три раза моргнули, чихнули, прыгаем». Нужно, чтобы тело как бы само делало.

Куница: Просто слишком много думать иногда вредно.

— Как вашим тренером стал Сергей Росляков?

Куница: Я тренировался у Тамары Николаевны Москвиной, потом перешел к Сергею Сергеевичу. Какое-то время катался у него. Так как я уже работал с ним, он и смотрел на Алену, и...

Косторная: Я просто пришла, чтобы мне поставили поддержки для шоу. Понравилось, сказала: «Сергей Сергеевич, немного задержусь». Он ответил: «Хорошо, давай посмотрим, что и как, а потом уже будешь решать».

— Но Росляков до сих пор не говорит, что вы уже сформировавшаяся пара. Вот его цитата: «Они еще притираются, подкатываются».

Косторная: Да, потому что вкатывание — это долгий процесс. Еще недостаточно.

Куница: Сформировавшаяся пара — это когда мы уже выйдем на соревнования и точно будем конкурентоспособны.

— Когда выйдете на официальный старт?

Косторная: Если нам дадут возможность пройти сентябрьские прокаты, то, конечно, ею воспользуемся. Но, естественно, решать нашей федерации.

Куница: Ну и многое зависит от нас, окажемся ли мы готовы к этому моменту.

Косторная: Надеюсь, окажемся.

— Я, конечно, не эксперт в фигурном катании, но то, что вижу в соцсетях — подкрутки, поддержки, — очень нравится, очень красиво. Думаю, что вы будете готовы.

Косторная: Осталось только собрать все это в одну кучу.

«Я же не Человек-паук, чтобы у меня было шестое чувство»

— Гоша, ты до Алены за два года покатался с пятью разными партнершами. Почему такая большая ротация?

Куница: Могу кратко рассказать. Я пришел к Тамаре Николаевне (Москвиной. — «Известия»), попробовал тренироваться с одной девочкой, просто чтобы понять парное катание. Она по росту мне не подходила — высокая. Изначально понимал, что с ней, скорее всего, кататься не буду.

Потом встал в пару со своей постоянной на тот момент партнершей, так прошло полтора сезона, а в середине второго разошлись, так и не дойдя до главного старта. Не готовы оказались выступать. После пробовался с разными девочками, но не сказать, что с ними прям катался — не было постоянства. Потом уже перешел к Сергею Сергеевичу (Рослякову. — «Известия»).

— Так как у тебя большой опыт, то наверняка должно быть какое-то чутье: с этой партнершей не пошло, с той не дошли до стартов, а какие ощущения насчет Алены?

Куница: Чутье... Я же не Человек-паук, чтобы у меня было шестое чувство.

Косторная: Дружелюбный сосед Человек-паук.

Куница: В Алене я уверен. Надеюсь, она уверена во мне и все получится.

— Алена, уверена?

Косторная: Да. Я что, просто так, что ли, напрягаюсь?

— Будучи одиночником, ты добивался определенных успехов по юношам. Почему ушел в парное катание? Ходили разговоры, что у тебя в арсенале не имелось четверных прыжков.

Косторная: Вообще-то имелись.

Куница: Делал и тулуп, и сальхов, но на тренировках. В прокатах — не успел, может, потом и прыгал бы, но было тяжеловато. Да и в принципе, если посмотреть на мировое фигурное катание на тот момент — все эти японцы выдавали какой-то сумасшедший контент, и я понимал, что при любых раскладах станут бороться за середину, не за топ-1-2-3. Может, даже не за шестерку. Внутри России, может, и находился на каком-то уровне. Тогда еще случился переломный момент: занял четвертое место на первенстве страны, став первым запасным на юниорский чемпионат мира — Даня Самсонов травмировался и не поехал, должен был его заменить. Но так получилось, что у меня не было технического минимума для международных соревнований.

Косторная: Нельзя ни с того ни с чего взять и поехать на чемпионат мира, даже если отобрался — у тебя должен быть международный рейтинг.

Куница: Меня тогда не смогли заявить. Поехал мой друг Илья Яблоков. А я — в Питер, в пары.

— Это — прагматичный расчет? То есть, ты не уперся рогом и не сказал: «Так, отправлюсь на какой-нибудь турнир, чтобы получить международный рейтинг».

Косторная: Так вот прикол в том, что между датой, когда сказали, что нужен рейтинг, и чемпионатом мира не проходило никаких подобных стартов.

— Это понятно. А на следующий сезон?

Куница: Сама Этери Георгиевна (Тутберидзе. — «Известия») и Сергей Розанов еще в начале сезона говорили... Оно тяжелым выходило, ничего не получалось, тренеры предлагали: «Может, попытаешься в пары?» Я уже тогда думал: «Если так — почему не попробовать?»

— Не жалеешь?

Куница: Если бы не перешел в пары, сейчас не сидел бы тут рядом с Аленой.

«Потом поворачивается к борту и начинает об него головой биться»

— Если возвращаться к Москвиной, она — один из самых мягких тренеров. Почему ты и от нее ушел?

Куница: Не я уходил. Сказали, что партнерши нет, и меня не могут оставить, чтобы тратить время на вкатку с новыми девочками: «Мы тебе дали все, что могли. Все, что готовы посоветовать, — возвращайся в Москву. Наверное, сейчас это лучшее решение. Девочки для тебя у нас нет».

— Вы так переглянулись и посмеялись, когда я сказала про мягкость Москвиной…

Косторная: Не бывает мягких тренеров. Они, может, с виду божьи одуванчики, а на самом деле там все не так просто. Вообще, в принципе нет такого, что тренер не жесткий. Понимающий — да. Но все равно, втык дать — не вопрос.

Куница: Просто Тамара Николаевна свою жесткость проявляет по-другому. Не кричит, но способна сказать так, что...

Косторная: Не очень приятненько будет.

Куница: Что ты утонешь еще ниже, чем если бы кричали. И она очень любит приводить разные примеры из жизни.

— Ты помнишь их?

Куница: Помню, но не уверен, что это можно выпускать в эфир.

Косторная: Расскажи про воробушка.

Куница: Это уже Алексей Николаевич Мишин.

Косторная: Какая разница? Они же из одной оперы. Думаю, Тамара Николаевна то же самое говорит.

Куница: Есть две истории. Первая: условно, пара идет на элемент, делает одно и то же, не получается, падают. Москвина подзывает всех и говорит: «Что вы делаете одно и то же? Головой об стену бьетесь, как дятел». Потом поворачивается к борту и начинает об него головой биться.

Косторная: Со всей дури!

— Как ей не жалко свою голову? Вот ты сказал «делают одно и то же», у нас в синхронном плавании Татьяна Николаевна Покровская всегда говорит: «Делали-делали и обделались».

Куница: Вот вторая история как раз про «обделались». Матвей Ветлугин рассказывал, как Алексей Николаевич Мишин ему приводил пример. Матвей последним номером попал на финал «Гран-при России». Алексей Николаевич преподнес это так. Летит зимой воробушек, холодно, дрожит, думает: «Сейчас умру». И вдруг — бац — темно и тепло, хорошо, согрелся. Коровья лепешка на него сверху бахнулась — и он в ней сидит. Думает: «Ну, все, согрелся, нос высуну — и полечу». Так вот Мишин сказал Матвею: «Вот ты попал туда — и сиди в своей коровьей лепешке. Воробушек нос высунул, полетел — его коршун съел».

«Тройной прыжок, двойной выброс, двойной подкрут. Поддержка третьего уровня»

— Тебе один тренер прямо сказал: «Уходи», второй намекнул. Как с этим справлялся, какие мысли возникали?

Куница: Просто знал, к чему иду. Ну вот есть стимул доказать.

— Вообще, вы вдвоем собрались с такой мотивацией?

Косторная: Да.

— Давайте по очереди — кто, кому и что хочет доказать?

Косторная: В моем понимании — во-первых, самой себе, что я не одноразовый атлет, а тот, который сможет чего-то добиться и тут и там. Во-вторых, естественно, людям, которые дерьмо на меня лили, говорили: «Вот, ты такая-сякая, ленивая, не спортсмен» и так далее. И народу в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из них очень плохо относятся к тому, что перешла, вид сменила. Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я способна быть уникальным спортсменом, который везде добьется того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание.

Куница: Хочу просто доказать, что я — не один из ста или тысячи ребят когда-то неплохого уровня, кто катался в юниорах. Что могу достичь чего-то большего, максимальных высот. Хочется показать это и ряду тренеров, и некоторым партнершам, которые со мной катались — или не стали кататься.

— То есть, были партнерши, говорившие: «Не буду вставать в пару, потому что у тебя низкий уровень»?

Куница: Не совсем так — просто не стали кататься в итоге.

— Не сработались.

Куница: Да.

— Хочешь доказать: вот, с тобой не получилось, но с другими...

Куница: Не то что с другими, а просто что я могу.

Косторная: Я могу, а ты — дерьмо. Вырвалось, простите (смеется).

— Вы оба — амбициозные люди, хотите всем все доказать. Какие спортивные цели на ближайшее время?

Косторная: Пока это те самые прокаты в сентябре. А там — как пойдет. В целом же — выйти на хороший уровень, демонстрировать качество исполнения элементов. Ставить программы, которые будут нравиться людям. А не то, что мы заехали, дай бог прыгнули, там коснулись рукой, здесь недоделали. Хочется, чтобы зрителям было интересно смотреть, чтобы мы выходили, а они думали: «Блин, а что они в этот раз покажут?» Чтобы народ шел на нас, на нашу пару.

Куница: Я не говорю, что мы в первый же сезон станем первой парой России.

Косторная: Это вряд ли. Но хотя бы стремиться к чему-то...

— Вспоминаем про воробушка.

Косторная: Просто держать в мыслях, что в конечном счете неплохо через какой-то период времени задумываться о высоких достижениях.

— Вы действительно интересные люди, в любом случае на вас придут, уж на первый прокат — точно. Причем и те, кто вас любит, и те, кто нет.

Косторная: Да. Будет махач хейтеров. На самом деле, знаю, что мы совсем скоро будем кататься в первый раз, пробовать новую программу, еще не с полными элементами, но попробуем, почему нет? Уже готова к тому, что кто-то напишет: «Это отвратительно, фу, ужас!», а кто-то так: «Ребята, да, не все идеально, но давайте работайте, у вас есть прогресс, мы в вас верим». И между этими двумя категориями людей всегда будет срач. Одни станут засирать, а другие говорить: «Попробуй выйди и сделай так же, они совсем недавно катаются».

— Что сейчас готовите, какой контент будете показывать? Или это секрет?

Куница: Не секрет.

Косторная: Короткая программа.

Куница: Да, короткая программа. Тройной прыжок, двойной выброс, двойной подкрут. Поддержка третьего уровня.

— Два одиночника в паре. В чем ваши плюсы и в чем минусы, когда такие люди объединяются?

Куница: Ну, я, наверное, спокойный человек, Алена — эмоциональная. Мне кажется, это дает золотую середину.

Косторная: Мы идеально друг друга дополняем, максимально чувствуем партнера.

— Я сейчас больше о спортивной составляющей.

Косторная: Может быть, из-за того, что недавно делала очень сложные прыжки, а Гошин мышечный корсет не забывает, что это такое, подобное дает возможность исполнять какие-то очень сложные прыжковые элементы. О них, естественно, задумываемся, но делать начнем чуть позже.

Куница: Хорошее катание, приличное владение коньком.

Косторная: Мало пар, которые занимаются этим.

— Получается, ваш бэкграунд идет только в плюс.

Косторная: Конечно.