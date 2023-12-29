«Не собираемся хлопать дверью и уходить из олимпийского движения»

Одной из главных интриг в 2024 году будут такие вопросы, как допуск россиян в качестве нейтральных спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже и частичное снятие санкций с отдельных наших видов спорта. В 2023-м впервые за полтора года на чемпионатах мира в нейтральном статусе приняли участие российские и белорусские борцы и дзюдоисты. Но многие по-прежнему остаются вне международных соревнований.

Среди таких спортивная гимнастика, в которой наши доминировали в 2021 году на последней летней Олимпиаде, когда мужская и женская сборные во главе с Никитой Нагорным и Ангелиной Мельниковой выиграли оба командных соревнования. В интервью «Известиям» президент Федерации спортивной гимнастики России, вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Василий Титов рассказал о части требований Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску гимнастов до соревнований, шансах на участие российских звезд в Играх БРИКС и Играх дружбы и нежелании разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Решать, поедет он на соревнования или нет, должен сам спортсмен»

— Как вы оцените уходящий год для нашего спорта и своей федерации в частности?

— Считаю, что, несмотря на сложные условия, в которых страна и все мы находимся, Олимпийский комитет России, Федерация спортивной гимнастики и другие организации продолжают работать, отстаивать интересы наших спортсменов и интересы олимпийского движения. Несмотря на отстранение, я считаю, что у нас сложилась рабочая и очень боевая команда. И при всех сложностях результаты есть. В первую очередь речь о проводимых в стране внутренних соревнованиях, многочисленных новых форматах, с помощью которых наши спортсмены продолжают выступать даже в условиях отстранения от международных стартов.

— У гимнастов в следующем году планируются какие-то соревнования?

— Очень напряженный график внутренних соревнований, в первую очередь мартовский чемпионат России в Сочи. Помимо этого, спортивная гимнастика входит в программу Игр БРИКС в Казани, Игр дружбы в Москве и Екатеринбурге. Плюс матчевая встреча с китайцами. Первая уже очень успешно прошла на уровне молодежи в конце ноября в Казани. Впереди еще будут встречи на уровне больших сборных.

— С участием звезд вроде Никиты Нагорного и Ангелины Мельниковой?

— Да, конечно. Пока точной даты этой встречи нет. Но у нас есть договоренность с китайцами, что это мероприятие состоится и в 2024, и в 2025 году.

— Тоже у нас пройдет? Или уже в Китае?

— У нас в России.

— Как обстоит ситуация с FIG? Можем ли мы увидеть наших гимнастов в 2024 году на крупных соревнованиях, как увидели в уходящем году борцов и дзюдоистов?

— Мы получили условия допуска. Они сложные. Изучаем их. Должен сказать следующую вещь: решать, поедет он на соревнования или нет, должен сам спортсмен. У тренерского штаба или федерации может быть своя позиция на этот счет, но именно каждый спортсмен, который может принять участие в соревновании, должен лично принимать решение, понимая все спортивные и юридические последствия подписания декларации и заявки на нейтральный статус. Планирую встретиться со сборной, обсудить эти вопросы. Мы как раз недавно получили от FIG условия участия наших спортсменов в международных соревнованиях. Там внесли достаточно серьезные изменения в документы. Они касаются в первую очередь формы. Это важнее, конечно, в художественной гимнастике, чем в спортивной. Но тем не менее и у нас это тоже важный аспект.

— Что за изменения касательно формы?

— Там изначально была вообще исключительно белая форма прописана в требованиях. Сейчас это ушло. Будет нормальная цветная форма, только без цветов национального флага. И форма будет согласована заранее.

— Среди требований FIG есть пункт о недопуске спортсменов, связанных с силовыми структурами через выступления за ЦСКА (Вооруженные силы РФ) и «Динамо» (Росгвардия), который был в рекомендациях МОК?

— Эти требования, конечно, есть. Вопрос, как комиссия, которая будет проверять нейтральный статус, станет оценивать аффилированность спортсмена с «Динамо» и ЦСКА. Мы пока не очень понимаем. Рассчитываем на подход, при котором лишь наличие контракта с организацией станет признаком аффилированности, как написано в рекомендациях МОК. Но пока уточняем, аналогичным ли образом это сформулировано в требованиях FIG.

— Какие планы на Игры БРИКС и Игры дружбы?

— Планы участвовать и побеждать.

— Будут ли там участвовать Нагорный, Мельникова и другие наши звезды?

— Это всё будет зависеть от их спортивного состояния. Тренерский штаб уже будет решать, кто из них участвует. Решение будет приниматься исключительно на спортивной основе — ни на какой другой.

«Все понимают: мировая гимнастика без России теряет очень много»

— Как оцените шансы российских гимнастов поехать на Олимпиаду в Париже в качестве нейтральных спортсменов?

— Не хочу рассуждать на эту тему. Еще неясно, кто может получить этот статус. Ну и спортсмены в случае его получения сами должны принять решение, готовы они ехать или нет. Я не буду за них решать — они сами будут решать.

— По вашим ощущениям, как бан длиной в почти два года сказался на мотивации российских гимнастов?

— Я бы не сказал, что все эти санкции сильно сказались. Настрой на работу у ребят и девушек очень высокий. Все тренировались, готовились к стартам. Последний наш турнир — недавно прошедший в Сочи Кубок России — показал, что уровень у наших гимнастов достаточно высокий.

— Международные соревнования вроде чемпионата мира и Европы в этом году смотрели? Их уровень просел без наших?

— Очень сильно просел. Посмотрите результаты чемпионата мира этого года. Оценки там у участников невысокие по сравнению с предыдущими годами, когда там была Россия.

— Насколько вообще сейчас в конгрессе и исполкоме FIG широка поддержка у вашей федерации?

— Не имею права озвучивать цифры при голосовании по некоторым вопросам, но, судя по тому, что там было, у нас очень высокий уровень поддержки.

— Те, кто против нас, делают это больше по идейным соображениям или под чьим-то давлением?

— Людям ведь в голову не залезешь. Политические соображения, русофобия и тому подобное — такое там есть. Я знаю, что есть отдельные лица, которые против нас совершенно искренне выступают. Но большинство всё же за то, чтобы мы участвовали. Потому что понимают: мировая гимнастика без России теряет очень много.

— То есть шансы на возвращение в международные соревнования в ближайшие годы есть?

— Это пока еще зависит не от нас и решается не здесь. Но мы всё для этого будем делать.

— Президент ОКР Станислав Поздняков в своем октябрьском выступлении выразил уверенность, что Россия будет на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Вы разделяете эту точку зрения?

— Мы должны быть оптимистами. Мы не хлопаем дверью, не закрываем ее. Ситуация крайне непростая, диалога почти нет. Точнее, официального диалога — неофициальный, конечно, присутствует. Как будет дальше, я не знаю. Но надо стремиться к тому, о чем говорил Станислав Алексеевич. Мы не собираемся хлопать дверью и уходить из олимпийского движения.