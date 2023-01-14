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МОК поддержал решение WADA оспорить заключение о невиновности Валиевой

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал планы Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспорить решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о невиновности Камилы Валиевой. Об этом 14 января сообщила пресс-служба МОКа.

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«МОК приветствует заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек», — указано в пресс-релизе.

Ранее, 13 января, дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства принял решение аннулировать результаты фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Тем не менее комитет оправдал фигуристку, решив, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, однако не несет за это «никакой вины или халатности».

В результате этого WADA запросило у РУСАДА копию полного мотивированного решения с целью рассмотреть его вместе с материалами дела, для того чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за сомнительного теста на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Всё началось из-за того, что аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме обнаружила следы запрещенного правилами триметазидина в пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года. Об этом сообщили 9 февраля 2022 года, из-за чего фигуристку временно отстранили от соревнований, однако решение было успешно оспорено.

17 февраля CAS опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

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