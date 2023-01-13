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Спорт
РУСАДА аннулировало результат Валиевой на чемпионате России – 2022

РУСАДА аннулировало результат Валиевой на чемпионате России – 2022

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение аннулировать результаты фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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«Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов», — указано в публикации.

Известно, что WADA запросило у РУСАДА копию полного мотивированного решения с целью рассмотреть его вместе с материалами дела, для того чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.

«Однако, исходя из элементов дела, с которыми WADA уже знакомо, Агентство обеспокоено выводом об «отсутствии вины или халатности» и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в зависимости от ситуации», — указано в пресс-релизе.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за сомнительного теста на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Всеё началось из-за того, что аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме обнаружила следы запрещенного правилами триметазидина в пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года. Об этом сообщили 9 февраля 2022 года, из-за чего фигуристку временно отстранили от соревнований, однако решение было успешно оспорено.

7 февраля сборная Олимпийского комитета России по фигурному катанию с Валиевой в составе заняла первое место в командном турнире. 15-летняя спортсменка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 балла в произвольной. Однако церемонию награждения перенесли с 7 февраля на день, а затем — на неопределенный срок.

17 февраля CAS опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

Из-за допинг-скандала фигуристка испытала сильнейшее психологическое давление, из-за того что оказалась под пристальным вниманием СМИ. В следствие чего лидировавшая на Олимпиаде после короткой программы Валиева заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.

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