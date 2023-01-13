РУСАДА аннулировало результат Валиевой на чемпионате России – 2022

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение аннулировать результаты фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов», — указано в публикации.

Известно, что WADA запросило у РУСАДА копию полного мотивированного решения с целью рассмотреть его вместе с материалами дела, для того чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.

«Однако, исходя из элементов дела, с которыми WADA уже знакомо, Агентство обеспокоено выводом об «отсутствии вины или халатности» и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в зависимости от ситуации», — указано в пресс-релизе.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала из-за сомнительного теста на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Всеё началось из-за того, что аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме обнаружила следы запрещенного правилами триметазидина в пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года. Об этом сообщили 9 февраля 2022 года, из-за чего фигуристку временно отстранили от соревнований, однако решение было успешно оспорено.

7 февраля сборная Олимпийского комитета России по фигурному катанию с Валиевой в составе заняла первое место в командном турнире. 15-летняя спортсменка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 балла в произвольной. Однако церемонию награждения перенесли с 7 февраля на день, а затем — на неопределенный срок.

17 февраля CAS опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

Из-за допинг-скандала фигуристка испытала сильнейшее психологическое давление, из-за того что оказалась под пристальным вниманием СМИ. В следствие чего лидировавшая на Олимпиаде после короткой программы Валиева заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.