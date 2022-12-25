Вышли в прокат: как закончился самый драматичный чемпионат России

Чемпионат России в Красноярске получился интригующим во всех видах. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли в танцах, но с двумя падениями. В мужском одиночном катании Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковое количество баллов, но чемпионом стал ученик Алексея Мишина. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обыграли Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а Елизавета Туктамышева впервые за восемь лет выиграла медаль чемпионата страны. Новой же чемпионкой России неожиданно стала Софья Акатьева.

Историческая развязка

В танцах на льду на чемпионате России произошел небольшой скандал. Победители соревнований Елизавета Худайбердиева и Егор Базин дважды упали за две программы, но все равно выиграли. Это вызвало шквал негодования у болельщиков. Просто танцы — самый непонятный вид: там не выиграть сложным контентом, а многое решают компоненты и надбавки от судей.

Вышли в прокат Елизавета Худайбердиева и Егор Базин во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Очень смешанные эмоции — расстройство от ошибок во время проката и огромная радость и удовлетворение от результата, — рассказывал на пресс-конференции партнер Елизаветы Худайбердиевой Егор Базин. — Две эмоции пересеклись. Лиза сегодня огромный молодец. Многих ребят сваливает грипп — тяжело кататься с температурой после болезни. Молодец, что справилась. А в kiss & cry все выплеснулось. Наконец она может выдохнуть после того времени, которое терпела.

Две другие пары, оказавшиеся на пьедестале, — Елизавета Шанаева / Павел Дрозд и Елизавета Пасечник / Максим Некрасов — только в этом сезоне начали кататься вместе. И для них медаль — большой успех. Конкуренция, конечно, могла бы быть повыше, если бы не снялись бывшие юниоры Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина / Дарио Чиризано. Но партнерши в этих парах либо заболели, либо переболели недавно.

В мужском одиночном катании произошла уникальная ситуация: Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковое количество баллов за обе программы, но победу отдали первому. Произошло это потому, что Евгений оказался выше в произвольной. Петру, конечно, невероятно обидно: он лидировал после короткой программы, а отрыва от первого места нет даже в сотую балла, хотя Гуменник и пытается смириться с этим.

Вышли в прокат Призеры танцев на льду чемпионата России по фигурному катанию (слева направо): Елизавета Шанаева, Павел Дрозд — 2-е место, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин — 1-е место, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов — 3-е место на церемонии награждения Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Мой прокат сложно назвать чемпионским, так что я согласен со своим вторым местом, — подчеркнул Петр. — Если в этот раз я проиграл ноль сотых — значит, в следующий раз надо выигрывать. Я знал, сколько набрал Женя, знал, сколько мне надо. Но после проката просело зрение, подумал, что первый. Потом прозрел. И моментально понял, что второй.

Александр Самарин впервые за несколько лет выиграл медаль, и это круто. Он стал самым взрослым одиночником на чемпионате: Михаил Коляда снялся из-за синусита. Одногруппник Самарина Марк Кондратюк не смог защитить титул: в произвольной программе он не выступил из-за травмы спины. Болел за других спортсменов с трибун и комментировал показательные номера фигуристов.

— Мужское катание стало лучше даже по сравнению с прошлым годом, — отметила в беседе с «Известиями» трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. — На Олимпийских играх мужчины откровенно разочаровали, никакой надежды не было. А сейчас ситуация обнадеживает. Кондратюк? Теперь мы его не видим. Все очень по-разному подходят к спорту. Например, в женском катании мы хотим видеть красавиц-девушек. А в мужском катании хочется видеть творчество и мужество. Мне кажется, мужчины более лиричны и артистичны в своих программах.

Восемь лет спустя

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оправились от травм и обыграли Анастасию Мишину и Александра Галлямова. У всех пар в тройке были ошибки в произвольной программе, но у Александра и Дмитрия их оказалось меньше. Как итог, первая крупная победа с чемпионата Европы-2020.

— Утром наш прокат висел на волоске, — признался Дмитрий Козловский. — Из-за одинарного сальхова на тренировке утром вылетел крючок из ботинка. Эта удача, которая помогла выступить. Если я был стройнее или коньки чуть прочнее, это могло случиться в прокате. Мы схватили удачу за хвост и заслужили эту победу.

Вышли в прокат Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске Фото: РИА Новости/Александр Вильф

А в женском одиночном катании выиграла дебютантка соревнований Софья Акатьева. Камила Валиева после одинарного акселя в короткой программе, который в итоге обнулили, стала серебряным призером. Елизавета Туктамышева впервые за восемь лет взяла медаль. Она же стала первой совершеннолетней фигуристкой с 2014 года, которая попала в тройку на чемпионате России. Любопытно, что тогда это была тоже Туктамышева и ей едва исполнилось 18.

И Софья, и Камила хотели бы такую же карьеру, как у Елизаветы. Об этом они рассказали на пресс-конференции. Туктамышева ответила девочкам: «Хочу сказать, что круто с вами соперничать. Если бы не было этой конкуренции, я бы так не каталась. Это и ваша заслуга».

— Акатьева — прекрасная девочка, потрясающая, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка Татьяна Навка. — Такой алмаз, талант. Этери Георгиевна [Тутберидзе] кует этих девчонок, откуда только может. Поздравляю команду Этери Георгиевны. А также очень рада за Камилу и Елизавету. Это счастье, что у нас есть возможность соревноваться. Зрители любят фигурное катание, а у девочек есть возможность дарить свой талант, свое мастерство. Есть возможность бороться и делать то, к чему они идут всю жизнь.

Вышли в прокат Призеры женского одиночного катания чемпионата России (слева направо): Камила Валиева (серебряная медаль), Софья Акатьева (золотая медаль), Елизавета Туктамышева (бронзовая медаль) на церемонии награждения Фото: РИА Новости/Александр Вильф

На этом турнире не проходил отбор на чемпионат Европы и мира, поэтому атмосфера была более расслабленной. Возможно, это помогло улучшить результаты во многих видах и способствовало большей открытости между спортсменами. Конечно, у всех остается надежда, что россиян допустят до международных соревнований. Возможно, тогда волнение нарастет, но пока остается только довольствоваться тем, что есть.