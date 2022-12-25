 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Склад селитры химзавода «Стирол» поврежден при обстреле ВСУ Горловки
Мир
ВМС Китая провели учения со стрельбами возле Тайваня
Мир
Большинство немцев выступили против поставки танков Киеву
Общество
В центре Москвы спасли двух краснокнижных сов
Общество
Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством
Мир
Глава офиса Зеленского рассказал о планах Киева «победить и забрать Крым»
Армия
ВС России на донецком направлении уничтожили более 80 украинских военных и наемников
Экономика
Рост экспорта нефти РФ компенсирует снижение переработки из-за эмбарго ЕС
Общество
Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Алексея Маслова
Общество
Причиной возгорания ТЦ в Краснодарском крае стало замыкание проводки
Армия
ВС РФ уничтожили в районе Артемовска пункт дислокации иностранных наемников
Мир
Песков назвал абсурдной обеспокоенность ФРГ по поводу визита Путина в Минск
/

Вышли в прокат: как закончился самый драматичный чемпионат России

В Красноярске лучшие фигуристы страны разыграли главные медали в сезоне
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионат России в Красноярске получился интригующим во всех видах. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли в танцах, но с двумя падениями. В мужском одиночном катании Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковое количество баллов, но чемпионом стал ученик Алексея Мишина. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обыграли Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а Елизавета Туктамышева впервые за восемь лет выиграла медаль чемпионата страны. Новой же чемпионкой России неожиданно стала Софья Акатьева.

Историческая развязка

В танцах на льду на чемпионате России произошел небольшой скандал. Победители соревнований Елизавета Худайбердиева и Егор Базин дважды упали за две программы, но все равно выиграли. Это вызвало шквал негодования у болельщиков. Просто танцы — самый непонятный вид: там не выиграть сложным контентом, а многое решают компоненты и надбавки от судей.

Вышли в прокат
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Конкурентное продолжение: чего ждать от чемпионата России по фигурному катанию
Главные интриги основного старта года в Красноярске

— Очень смешанные эмоции — расстройство от ошибок во время проката и огромная радость и удовлетворение от результата, — рассказывал на пресс-конференции партнер Елизаветы Худайбердиевой Егор Базин. — Две эмоции пересеклись. Лиза сегодня огромный молодец. Многих ребят сваливает грипп — тяжело кататься с температурой после болезни. Молодец, что справилась. А в kiss & cry все выплеснулось. Наконец она может выдохнуть после того времени, которое терпела.

Две другие пары, оказавшиеся на пьедестале, — Елизавета Шанаева / Павел Дрозд и Елизавета Пасечник / Максим Некрасов — только в этом сезоне начали кататься вместе. И для них медаль — большой успех. Конкуренция, конечно, могла бы быть повыше, если бы не снялись бывшие юниоры Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина / Дарио Чиризано. Но партнерши в этих парах либо заболели, либо переболели недавно.

В мужском одиночном катании произошла уникальная ситуация: Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковое количество баллов за обе программы, но победу отдали первому. Произошло это потому, что Евгений оказался выше в произвольной. Петру, конечно, невероятно обидно: он лидировал после короткой программы, а отрыва от первого места нет даже в сотую балла, хотя Гуменник и пытается смириться с этим.

Вышли в прокат
Призеры танцев на льду чемпионата России по фигурному катанию (слева направо): Елизавета Шанаева, Павел Дрозд — 2-е место, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин — 1-е место, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов — 3-е место на церемонии награждения

Призеры танцев на льду чемпионата России по фигурному катанию (слева направо): Елизавета Шанаева, Павел Дрозд — 2-е место, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин — 1-е место, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов — 3-е место на церемонии награждения

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Мой прокат сложно назвать чемпионским, так что я согласен со своим вторым местом, — подчеркнул Петр. — Если в этот раз я проиграл ноль сотых — значит, в следующий раз надо выигрывать. Я знал, сколько набрал Женя, знал, сколько мне надо. Но после проката просело зрение, подумал, что первый. Потом прозрел. И моментально понял, что второй.

Допрыгалась: Валиева вернула четверной и выиграла первый чемпионат по прыжкам
Среди мужчин соревнования выиграл самый неожиданный участник турнира

Александр Самарин впервые за несколько лет выиграл медаль, и это круто. Он стал самым взрослым одиночником на чемпионате: Михаил Коляда снялся из-за синусита. Одногруппник Самарина Марк Кондратюк не смог защитить титул: в произвольной программе он не выступил из-за травмы спины. Болел за других спортсменов с трибун и комментировал показательные номера фигуристов.

— Мужское катание стало лучше даже по сравнению с прошлым годом, — отметила в беседе с «Известиями» трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. — На Олимпийских играх мужчины откровенно разочаровали, никакой надежды не было. А сейчас ситуация обнадеживает. Кондратюк? Теперь мы его не видим. Все очень по-разному подходят к спорту. Например, в женском катании мы хотим видеть красавиц-девушек. А в мужском катании хочется видеть творчество и мужество. Мне кажется, мужчины более лиричны и артистичны в своих программах.

Восемь лет спустя

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оправились от травм и обыграли Анастасию Мишину и Александра Галлямова. У всех пар в тройке были ошибки в произвольной программе, но у Александра и Дмитрия их оказалось меньше. Как итог, первая крупная победа с чемпионата Европы-2020.

— Утром наш прокат висел на волоске, — признался Дмитрий Козловский. — Из-за одинарного сальхова на тренировке утром вылетел крючок из ботинка. Эта удача, которая помогла выступить. Если я был стройнее или коньки чуть прочнее, это могло случиться в прокате. Мы схватили удачу за хвост и заслужили эту победу.

Вышли в прокат
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Шансы на льду: закончит ли Анна Щербакова свою официальную карьеру
Олимпийская чемпионка пропускает главный старт года ради участия в коммерческом шоу

А в женском одиночном катании выиграла дебютантка соревнований Софья Акатьева. Камила Валиева после одинарного акселя в короткой программе, который в итоге обнулили, стала серебряным призером. Елизавета Туктамышева впервые за восемь лет взяла медаль. Она же стала первой совершеннолетней фигуристкой с 2014 года, которая попала в тройку на чемпионате России. Любопытно, что тогда это была тоже Туктамышева и ей едва исполнилось 18.

И Софья, и Камила хотели бы такую же карьеру, как у Елизаветы. Об этом они рассказали на пресс-конференции. Туктамышева ответила девочкам: «Хочу сказать, что круто с вами соперничать. Если бы не было этой конкуренции, я бы так не каталась. Это и ваша заслуга».

— Акатьева — прекрасная девочка, потрясающая, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка Татьяна Навка. — Такой алмаз, талант. Этери Георгиевна [Тутберидзе] кует этих девчонок, откуда только может. Поздравляю команду Этери Георгиевны. А также очень рада за Камилу и Елизавету. Это счастье, что у нас есть возможность соревноваться. Зрители любят фигурное катание, а у девочек есть возможность дарить свой талант, свое мастерство. Есть возможность бороться и делать то, к чему они идут всю жизнь.

Вышли в прокат
Призеры женского одиночного катания чемпионата России (слева направо): Камила Валиева (серебряная медаль), Софья Акатьева (золотая медаль), Елизавета Туктамышева (бронзовая медаль) на церемонии награждения

Призеры женского одиночного катания чемпионата России (слева направо): Камила Валиева (серебряная медаль), Софья Акатьева (золотая медаль), Елизавета Туктамышева (бронзовая медаль) на церемонии награждения

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

На этом турнире не проходил отбор на чемпионат Европы и мира, поэтому атмосфера была более расслабленной. Возможно, это помогло улучшить результаты во многих видах и способствовало большей открытости между спортсменами. Конечно, у всех остается надежда, что россиян допустят до международных соревнований. Возможно, тогда волнение нарастет, но пока остается только довольствоваться тем, что есть.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022