Конкурентное продолжение: чего ждать от чемпионата России по фигурному катанию

Практически все лидеры нашего фигурного катания примут участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря. В условиях, когда наши спортсмены не допущены к чемпионатам Европы и мира, этот турнир станет главным стартом сезона. Из значимых фигур пропустит его только Михаил Коляда — он перенес грипп и борется с синуситом. Конкуренция во всех видах будет серьезной, фигуристы поборются в том числе за солидный призовой фонд — 20 млн рублей. О главных претендентах на медали в каждом виде программы — в материале «Известий».

Всё для болельщиков

Чемпионат России по фигурному катанию стартует 22 декабря в Красноярске. Организаторы сделали всё возможное, чтобы привлечь на него максимум зрителей. С учетом того что «Платинум Арена» находится на окраине города, для болельщиков пустят дополнительные автобусы из центра Красноярска. Кроме того, для них организуют специальную фан-зону на соседнем с «Платинум Ареной» курорте «Бобровый лог». Там можно будет бесплатно покататься на коньках, посмотреть трансляцию соревнований и взять автографы у известных фигуристов, в частности двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова.

Состав турнира близок к сильнейшему. Из фигуристов, которые активно выступают в этом сезоне, его пропустит только Михаил Коляда — после перенесенного гриппа он пытается избавиться от синусита. О том, что спортсмен снимается с турнира, заранее сообщил его тренер Алексей Мишин.

Остальные кадровые потери чемпионата были предсказуемы. Не приедут в Красноярск Анна Щербакова, пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Но, судя по всему, все эти спортсмены взяли паузу в карьере и думают, продолжать ли ее. Алена Косторная, кажется, готовится переходить в парное катание, а Диана Дэвис/Глеб Смолкин — в другую сборную. Остальные сильнейшие — в строю.

Танцуют почти все

Откроют турнир танцевальные пары. Практически половина дуэтов, приехавших на чемпионат, — так называемые новоделы: они катаются вместе первый сезон. Фаворитами считаются Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, которые как раз уже скатались. На этапах Грин-при России они получали самые высокие оценки, пусть и выступали с некоторыми ошибками.

Долгое время выступают вместе и бывшие юниоры Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — они тоже поборются как минимум за пятерку. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов могут выстрелить — для них это буквально третий совместный старт, но они уже выигрывали медали Гран-при России.

Уже привычная мегаконкуренция ожидается у мужчин. В список тех, кто претендует на медали, можно внести чуть ли не всех участников чемпионата.

Евгений Семененко имеет лучшую сумму баллов среди всех российских одиночников в этом сезоне, а Глеб Лутфуллин недавно выиграл медаль на прыжковом чемпионате страны. Хороших прокатов можно ждать от Дмитрия Алиева, Петра Гуменника, Ильи Яблокова и других фигуристов. А вот что мы увидим в исполнении Марка Кондратюка — загадка: он некоторое время лежал в больнице и восстанавливался после травмы спины.

– Мы привезли очень сильную сборную, — отметила главный тренер Елена Чайковская. — Перед федерацией стояла задача сохранить сборную — мы ее сохранили и приумножили. Да, два-три человека из-за травм не принимают участие, но они всё равно в обойме. Будет сильная конкуренция везде, серьезная борьба — никто не снялся. Я говорила со спортсменами и тренерами — они сами говорят, что не было никакой дискриминации. Они всё время в обойме, готовятся к стартам.

Ждем возвращения

Пары тоже собрались лучшие из лучших — как признанные лидеры, так и молодежь, которая уже готова их обыгрывать. Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — основные претенденты на пьедестал. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук уже были впереди одной из этих пар на Гран-при. Остальные старались максимально к ним приблизиться, в том числе за счет сложного контента, включающего в себя каскады 3+3 с ойлером.

Завершат турнир соревнования в женском одиночном катании. Камила Валиева восстановила четверной тулуп (и даже в каскаде, свидетельствует видео с тренировок) и тройной аксель. Квад получался на прыжковом турнире, так что теперь фигуристка — точно фаворит.

По сумме баллов, набранных на Гран-при России, второй идет Елизавета Туктамышева, но ей придется не так просто. Наверняка в тройку хотят попасть и Аделия Петросян, пропустившая второй этап Гран-при из-за травмы, и Софья Акатьева, не сделавшая ни одного ультра-си в произвольной в ноябре, и Софья Муравьева, дважды проигравшая Туктамышевой. Софья Самоделкина и Александра Трусова были не в идеальной форме на Гран-при России, но время для тренировок, а значит, и возможность улучшить свои прокаты, были.

В контакте с ISU

В предыдущие годы чемпионат России был одним из этапов отбора на чемпионаты Европы и мира. Но на эти турниры, которые пройдут, соответственно, в январе и марте 2023 года, наши спортсмены, скорее всего, не попадут. Так что после Нового года их ждут только финал Гран-при России, турнир по шоу-программам и Кубок Первого канала. Генеральный директор Федерации фигурного катания страны Александр Коган рассказал, что держит связь с ISU по вопросу допуска наших фигуристов к международным стартам.

– Вряд ли сейчас можно сказать, когда россияне вернутся на международную арену, — подчеркнул Александр Коган. — Все рабочие контакты с ISU мы поддерживаем. Совместная работа продолжается. Вы знаете, что Федерация фигурного катания России не была исключена из международной федерации. Мы участвуем в тех мероприятиях, которые запланированы, поддерживаем контакты со многими национальными федерациями. С большинством из них нет противоречий.

По словам Александра Когана, для российского фигурного катания сейчас главное — показать, что наши спортсмены в любой момент готовы участвовать в международных соревнованиях. В надежде, что это произойдет если не прямо сейчас, то в сезоне-2023/24.