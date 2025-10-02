Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца
Сюжет:

Выступление Путина на «Валдае»-2025: во сколько 2 октября

Выступление президента Владимира Путина на Валдайском форуме – 2025
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
В четверг, 2 октября, на XXII ежегодном заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин выступит с традиционной речью. Об этом сообщили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности, а также где и во сколько смотреть трансляцию — в материале «Известий».

Во сколько будет прямой эфир

Выступление Владимира Путина на XXII ежегодном заседании клуба «Валдай» запланировано на вторую половину дня 2 октября, уточнил накануне пресс-секретарь президента.

Напомним, в прошлом году его выступление началось около 20:00 по московскому времени и длилось больше трех часов.

Предполагается, что и в этот раз встреча президента с участниками форума будет насыщенной и продолжительной.

Где смотреть прямой эфир 2 октября

Трансляция заседания клуба «Валдай» будет доступна на главной странице медиахолдинга «Известия».

Также ее можно будет посмотреть на популярных отечественных платформах, таких как Rutube, «ВКонтакте», а также на платформе «Смотрим».

О чем будет речь президента на «Валдае»

Как сообщил Дмитрий Песков, речь президента в рамках дискуссионного клуба «Валдай» будет глубоко содержательной. По его словам, традиционные речи Владимира Путина всегда вызывают глобальное обсуждение и в этот раз ожидается, что они также будут в центре внимания мировых СМИ.

«Это его ежегодное, традиционное выступление. Без преувеличения, во всем мире его ждут с нетерпением. Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется. Надеемся, что так же будет и на этот раз», — поделился пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что темы выступления всегда не зависят от текущей политической конъюнктуры. Текущая концепция форума — «Полицентричный мир: инструкция по применению» — будет подробно рассмотрена в ходе речи. Вопросы многополярности, суверенитета и глобальной безопасности станут основными темами обсуждения.

«Если вы хотите понять, о чем там будет говориться, то вам нужно ознакомиться с концепцией нынешнего заседания клуба «Валдай». <...>. Это новая система, какая она, к чему она приведет, чем она лучше или хуже, как ею пользоваться, как жить всем в условиях полицентричности или многополярной системы. Это очевидный факт, но как перестроиться на эту новую систему. Об этом как раз на «Валдае» и говорят», — рассказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль с большим вниманием анализирует заявления американского президента Дональда Трампа.

В 2024 году Владимир Путин в своей речи на «Валдае» отметил формирование нового мирового порядка и обсудил концепцию «полифоничного» мира, а также роль БРИКС. В ходе выступления Путин ответил на вопросы о ситуации в Украине и СВО, а также о событиях на Ближнем Востоке. Он поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду на установление контактов. Завершив свою речь, Путин подчеркнул, что не стремится к возвращению России в ситуацию, существовавшую до 2022 года, которую он охарактеризовал как скрытую интервенцию против страны.

О заседании клуба «Валдай»

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В форуме участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, включая Алжир, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие страны. Рабочими языками форума являются русский и английский.

В программе — пленарные сессии, тематические обсуждения и презентации докладов, которые касаются вопросов международной безопасности, реформы глобальных институтов и будущего многополярного мира.

