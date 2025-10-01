Реклама
В МВД предупредили о схеме мошенников по подтверждению номера паспорта голосом

В МВД сообщили, как мошенники убеждают жертву подтвердить номер паспорта голосом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Мошенники в России стали использовать новую схему для введения граждан в заблуждение, предлагая «подтвердить номер паспорта голосом». Об этом 1 октября сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«В актуальных мошеннических схемах первая «атака» почти всегда является ложной и служит исключительно для достижения психологического эффекта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации МВД, злоумышленники используют вымышленные, но правдоподобные угрозы: «ваш аккаунт взломали» или «оформлена доверенность», чтобы заставить человека запаниковать. Новым методом мошенников стало убеждение граждан подтвердить номер паспорта голосом.

Примером такой схемы стал случай с пенсионером из Москвы. Мошенники позвонили ему, представившись сотрудниками ЕМИАС, и попросили подтвердить информацию голосом. На следующий день поступил второй звонок от имени «Госуслуг» с уведомлением о якобы «взломе аккаунта» и необходимости «голосовой верификации».

Далее мошенники продолжили свои действия через мессенджеры, представившись сотрудниками «военной прокуратуры» и убедив мужчину в срочной необходимости действий для «спасения» средств и имущества.

В МВД подчеркнули, что процедура «подтверждения номера паспорта голосом» не существует, и любые попытки использовать такой метод для получения доступа к значимым данным или ресурсам являются мошенничеством.

Ничего людского: мошенники атакуют жителей ДНР под предлогом оказания соцуслуг
В одной из последних схем преступники сулят бесплатную доставку воды

Эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов 29 сентября рассказал о защите от новой схемы мошенников. По его словам, если в разговоре просят подтвердить что-то через СМС, это почти наверняка злоумышленник — лучше сразу прервать звонок. Он подчеркнул: настоящий курьер или сотрудник сервиса может уточнить детали доставки, но никогда не запросит код из сообщения.

