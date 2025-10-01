Врач рассказал о влиянии магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури редко представляют угрозу для здоровья, однако отдельные группы людей могут испытывать дискомфорт и ухудшение самочувствия. Об этом 1 октября рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

«Для большинства людей геомагнитные возмущения неопасны и действуют как слабый стресс-фактор. Научные данные неоднородны: убедительной прямой связи «буря — ухудшение здоровья» у большинства людей не выявлено, однако индивидуальная реакция различается», — рассказал эксперт.

По словам Калюжина, магнитные бури могут временно смещать баланс вегетативной нервной системы в сторону (при вегетососудистой дистонии), нарушать циркадные ритмы и опосредованно влиять на сосудистый тонус через барорефлексы (механизм организма, который помогает поддерживать кровяное давление почти на постоянном уровне).

Особое внимание в такие периоды должны проявлять пациенты с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и аритмиями, люди, перенесшие инфаркт или инсульт, а также пожилые пациенты с ослабленным барорефлексом. Более уязвимыми могут быть также люди, страдающие мигренью или тревожно-депрессивными расстройствами, и беременные женщины на ранних сроках. Вместе с тем у здоровых людей возможны лишь кратковременные проявления — головная боль, усталость или раздражительность.

Для снижения рисков Калюжин советует соблюдать регулярный сон продолжительностью 7–9 часов, придерживаться умеренной физической активности, поддерживать водный баланс, избегать избытка алкоголя и кофеина. В питании эксперт рекомендует отдавать предпочтение овощам, рыбе, цельным злакам, продуктам, содержащим калий и магний. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно контролировать артериальное давление и пульс. При этом, подчеркнул он, специфических препаратов для приема во время магнитных бурь не существует, а изменения в терапии должны проводиться только после консультации с врачом.

Калюжин также указал, что при появлении загрудинной боли, одышки, выраженной аритмии, обморока или резкого повышения давления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. У беременных сигналом к визиту к врачу могут стать головная боль с «мушками» перед глазами, отеки и повышение давления выше 140/90 мм рт. ст. В остальных случаях достаточно плановой консультации и управления факторами риска.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев 30 сентября рассказал, что на Земле началась магнитная буря категории G3+, самая крупная за последние три месяца. По его словам, подобные события последний раз наблюдались 1 июня этого года, когда Земля подверглась прямому удару крупного солнечного протуберанца. По его словам, повышенная солнечная активность продолжает значительно осложнять обстановку в околоземном космическом пространстве.

