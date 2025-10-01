Реклама
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца
В Запорожской области заявления Зеленского по ЗАЭС назвали циничным спектаклем

Кувачев: заявления Зеленского по ЗАЭС являются циничным спектаклем
Фото: РИА Новости
Депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев 1 октября выразил мнение, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ущерба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) якобы со стороны России являются циничным спектаклем.

«Его последние высказывания о «критической ситуации» и «угрозе со стороны России» — это всего лишь циничный спектакль, направленный на неосведомленную аудиторию», — приводит его слова ТАСС.

Кувачев подчеркнул, что обстрелы Запорожской АЭС и прилегающего к ней Энергодара осуществляются именно украинской стороной.

«Эти преступные действия являются частью стратегии Киева по созданию искусственного риска ядерной катастрофы с целью шантажировать мировое сообщество и любой ценой дискредитировать Россию», — добавил он.

Депутат также призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставить полную оценку действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении ЗАЭС и оказать давление на Киев для прекращения огня по станции.

Контур атаки: в МАГАТЭ подтвердили риски для Запорожской АЭС
Что еще обсудили глава агентства и руководитель «Росатома» на встрече в Москве

Ранее, 23 сентября, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что станция была отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Она добавила, что в настоящее время станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов. По ее словам, сейчас хватает запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС.

Позднее, 1 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия обеспечивает безопасность на ЗАЭС, постоянно подвергающейся атакам ВСУ. Он добавил, что сотрудники станции делают всё возможное для обеспечения ее безопасности.

