Депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев 1 октября выразил мнение, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о нанесении ущерба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) якобы со стороны России являются циничным спектаклем.

«Его последние высказывания о «критической ситуации» и «угрозе со стороны России» — это всего лишь циничный спектакль, направленный на неосведомленную аудиторию», — приводит его слова ТАСС.

Кувачев подчеркнул, что обстрелы Запорожской АЭС и прилегающего к ней Энергодара осуществляются именно украинской стороной.

«Эти преступные действия являются частью стратегии Киева по созданию искусственного риска ядерной катастрофы с целью шантажировать мировое сообщество и любой ценой дискредитировать Россию», — добавил он.

Депутат также призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставить полную оценку действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении ЗАЭС и оказать давление на Киев для прекращения огня по станции.

Ранее, 23 сентября, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что станция была отключена от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Она добавила, что в настоящее время станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов. По ее словам, сейчас хватает запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС.

Позднее, 1 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия обеспечивает безопасность на ЗАЭС, постоянно подвергающейся атакам ВСУ. Он добавил, что сотрудники станции делают всё возможное для обеспечения ее безопасности.

