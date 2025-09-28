Реклама
Ликсутов рассказал о первом Детском велофестивале в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта г. Москвы
27 и 28 сентября в столице впервые прошел Детский велофестиваль, собравший более 22 тыс. участников. 10,7 тыс. юных велосипедистов от 4 до 16 лет приняли участие в заездах на дистанции от 700 м до 5,6 км. Кроме того, для юных спортсменов была организована развлекательная программа. Об том сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы ежегодно проводим велофестивали, которые каждый раз собирают рекордное количество участников. Велофестивали — это, прежде всего, семейные праздники, на которые вместе с родителями приезжает множество детей. Ребята всегда с удовольствием участвуют в заездах, многие преодолевают всю дистанцию. Этой осенью мы провели для юных велосипедистов особенный праздник, наполненный заботой о подрастающем поколении и посвященный обучению безопасности при поездках по городу. К первому детскому велофестивалю присоединились более 22 тыс. участников. Уверены, что праздник станет ежегодным», — отметил Максим Ликсутов.

Оба дня фестиваля детям в игровой форме рассказывали о ПДД и правилах поведения на дороге, а артисты Московского Цирка Никулина представили уникальную интерактивную программу с групповыми и сольными номерами. Гости получили более 24 тыс. подарков и сувениров, а также 32 тыс. порций различных лакомств. Кроме того были устроены детские дискотеки с мыльными пузырями. Вечером детей развлекали Дим Димыч и Милана Хаметова.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

