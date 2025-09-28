Почти 50 спортсменов призвали УЕФА отстранить Израиль
Петицию с требованием исключить израильские клубы и национальную сборную от официальных футбольных соревнований подписали 48 профессиональных спортсменов. Об этом 28 сентября сообщает Би-би-си.
По информации источника, среди подписавших петицию — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции по футболу Поль Погба, марокканский футболист Хаким Зиеш, а также бывший игрок сборной Англии по крикету Моин Али.
В пояснительной записке говорится, что спорт не может оставаться вне политики, когда речь идет о многочисленных нарушениях прав человека.
21 сентября сообщалось, что УЕФА может принять решение по отстранению израильских клубов и сборной от участия в турнирах под своей эгидой. Однако 24 сентября УЕФА принял решение не отстранять израильские футбольные клубы от участия в еврокубках.
Турецкая футбольная федерация (TFF) 26 сентября призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и УЕФА отстранить Израиль от участия в международных турнирах. Отмечается, что соответствующую просьбу направил президент федерации Турции Ибрагим Хаджиосманоглу.
