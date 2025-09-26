В Турции призвали ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от футбольных турниров
Турецкая футбольная федерация (TFF) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить Израиль от участия в международных турнирах.
Отмечается, что соответствующую просьбу направил президент федерации Турции Ибрагим Хаджиосманоглу.
«Несмотря на то, что спортивный мир и футбольные организации позиционируют себя защитниками цивилизованных ценностей и мира, они слишком долго оставались в стороне. Пришло время ФИФА и УЕФА действовать. Израиль должен быть немедленно отстранен от всех спортивных соревнований», — приводит его заявление газета Fanatik 26 сентября.
Также Хаджиосманоглу назвал конфликт Израиля в Газе незаконным и противоречащим ценностям спортивных мероприятий, которые призваны консолидировать общество и культуры в мире.
Накануне стало известно, что США работают над тем, чтобы не допустить отстранения сборной Израиля от чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2026 году из-за конфликта в секторе Газа.
21 сентября сообщалось, что УЕФА может принять решение по отстранению израильских клубов и сборной от участия в турнирах под своей эгидой. Однако 24 сентября УЕФА принял решение не отстранять израильские футбольные клубы от участия в еврокубках.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ