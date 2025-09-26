Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

В Турции призвали ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от футбольных турниров

0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Tomas Sisk
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Турецкая футбольная федерация (TFF) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить Израиль от участия в международных турнирах.

Отмечается, что соответствующую просьбу направил президент федерации Турции Ибрагим Хаджиосманоглу.

«Несмотря на то, что спортивный мир и футбольные организации позиционируют себя защитниками цивилизованных ценностей и мира, они слишком долго оставались в стороне. Пришло время ФИФА и УЕФА действовать. Израиль должен быть немедленно отстранен от всех спортивных соревнований», — приводит его заявление газета Fanatik 26 сентября.

Также Хаджиосманоглу назвал конфликт Израиля в Газе незаконным и противоречащим ценностям спортивных мероприятий, которые призваны консолидировать общество и культуры в мире.

Немедленная оккупация: Израилю грозит изоляция из-за попытки захвата Газы
Какую цель преследует Нетаньяху и как можно остановить кровопролитие

Накануне стало известно, что США работают над тем, чтобы не допустить отстранения сборной Израиля от чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2026 году из-за конфликта в секторе Газа.

21 сентября сообщалось, что УЕФА может принять решение по отстранению израильских клубов и сборной от участия в турнирах под своей эгидой. Однако 24 сентября УЕФА принял решение не отстранять израильские футбольные клубы от участия в еврокубках.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025