МОК в декабре рассмотрит восстановление статуса Олимпийского комитета РФ

Дегтярев: МОК рассмотрит вопрос восстановления статуса ОКР в декабре
Фото: ТАСС/Владимир Андреев
Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 28 сентября сообщил министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярев журналистам на марафоне «Знание. Первые».

«Всё идет пока по плану, мы подготовили еще ряд исков, чтобы усилить давление. Недавнее решение по паралимпийцам ориентирует нас, что процесс идет», — заявил Дегтярев.

Он отметил, что для этого есть хорошие перспективы. В июле министр провел встречу с новой главой МОК Кирсти Ковентри, которая вступила в должность только в конце июня.

Дегтярев указал, что тогда обсуждали стратегию по восстановлению ОКР, в сентябре вопрос разбирали очень подробно, результатом должно стать восстановление статуса ОКР на ближайшем заседании исполкома МОК.

Председатель ОКР также отметил, что по всей стране благодаря политики президента России Владимира Путина по развитию физкультуры за 5 лет построено 500 крупных капитальных объектов, 1,7 тыс. площадок открытого типа, умных площадок, площадок ГТО.

В ближайшие три года запланировано построить еще 200 капитальных объектов, 1,6 тыс. площадок разного типа, 89 модульных бассейнов. Всё за средства федерального бюджета, добавил Дегтярев.

Великое возвращение: российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом
Международный паралимпийский комитет снял ограничения для россиян, войдя в противоречие с МОК

Паралимпийский комитет России (ПКР) 27 сентября сообщил, что добился своего восстановления по членству в МПК. Международный комитет принял это решение в Южной Корее. Теперь спортсмены смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня, используя национальные флаг, герб и гимн.

В тот же день Дегтярев заявил, что решение допустить российский паралимпийцев до международных соревнований — знаковое событие для мирового спорта. Министр добавил, что международное голосование показало наличие «здравых сил», которые поддерживают развитие спорта без ограничений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

