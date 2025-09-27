Дегтярев назвал допуск ПКР до международных соревнований знаковым событием

Решение допустить российский паралимпийцев до международных соревнований — знаковое событие для мирового спорта. Об этом 27 сентября заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в беседе с «Известиями».

«Это знаковое событие, потому что оно идет впереди и показывает абсолютную незаконность, вероломность, глупость всех санкций, наложенных на российских спортсменов», — сказал он.

По словам Дегтярева, по итогам принятого Международным паралимпийским комитетом (МПК) решения о допуске российских спортсменов при их победе будет подниматься флаг РФ и звучать гимн. Он уточнил, что это относится к плаванию, стрельбе, легкой атлетике и следж-хоккею.

Кроме того, Дегтярев добавил, что международное голосование показало наличие «здравых сил», которые поддерживают развитие спорта без ограничений.

По словам министра, решение МПК станет ориентиром для дальнейшей юридической и политической работы России в международных спортивных организациях, включая Олимпийский комитет, и также позволит заниматься подготовкой исковых заявлений в европейские суды и спортивный арбитражный суд для защиты интересов российских атлетов.

Ранее в этот день стало известно, что ПКР добился восстановления в правах по членству в МПК. Отмечается, что россияне смогут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами России. Тогда же МПК полностью восстановил права членства Паралимпийского комитета Белоруссии.

В тот же день четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов в беседе с «Известиями» сообщил, что ПКР сделал очень многое для допуска российских спортсменов до соревнований. По его словам, все результаты — не только личная победа спортсмена, но и победа всей страны, которая всегда поддержит своих представителей.

